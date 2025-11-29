「多くの人がテレビを見なくなった」今なぜ“歌マネ”が勝つのか？　エハラマサヒロが語る時代におきたモノマネ界の地殻変動　

吉本興業を退所し、独立から1年を迎え、お笑い芸人としての仕事だけでなく、舞台、YouTube、創作活動と幅を広げ続けるエハラマサヒロ。自身の仕事スタイルだけでなく、モノマネ業界にも大きな変化が訪れているという。いまモノマネ界で何が起きているのか、エハラの目線で語ってもらった。（前後編の後編）

“歌マネ”が重宝される時代に。変わりゆくモノマネの評価基準

──今のモノマネ業界において、トレンドはどこにあると思いますか？

エハラマサヒロ（以下、同） ここ数年で大きく変わったのは、「誇張モノマネ」より「歌モノマネ」が重宝されるようになったことですね。昔はテレビを見て「なんとなく似てる」で成立していた部分もあったと思うんですけど、今はスマホでTikTokやYouTubeを観れば、いつでも「答え合わせ」ができる。みんなが「正解」を持っているから、誇張すると「いや違うやろ」ってなってしまうんです。

──昔は「印象」が笑いになっていたけれど、今は「どれだけ似ているか」が重視されているということですか。



はい。それにテレビの視聴者の年齢層も上がっていますよね。40代以降の方々は、笑いより「ちゃんと歌を聴きたい」という気持ちが強い印象で、歌のクオリティが高いほど評価されやすい。そこが近年のモノマネ界の大きな変化だと思います。



──原口あきまささんも30周年記念ライブで生バンドを取り入れた歌ものをたくさん披露していましたし、集英社オンラインの「ものまねスター列伝」で同様の変化を口にしていました。



原口さんも、トレンドを察知してニーズを取り入れているんだと思います。でも本当は葛藤があって、もっと誇張して面白いことに振り切ったモノマネをやりたいはずやと思うんですよ。だけど求められるものが変わってきているから、お客様のニーズを考えて構成されてるのだと思います。



ただ、「めちゃくちゃ面白ければ、似ていなくてOK」という方向もあって。ハリウッドザコシショウさんやキンタロー。は、その代表格ですよね。

ミラクルひかるに感じる、モノマネ芸人としてのすご味

──そうしたモノマネの質と笑いを絶妙なバランスで実現しているのって、誰でしょう？



ミラクルひかるですね。上手いのに面白い。僕の中でのライバルは、完全にミラクルひかるです。あの人はほんますごい。



──舞台「ザ・ミュージカルマン2025」でも共演されてましたが、どのあたりにすごみを感じるのでしょうか？



一番すごいのは「発掘をまだ楽しんでいるところ」ですね。家でネタを作って「明日学校で友達に見せたい！」みたいな、あのワクワク感のまま今もモノマネをやっている。「ウケるからやる」「今のトレンドに合わせよう」とかじゃないんですよ。純粋に「見つけること」が楽しくて、それを早く誰かに届けたい。そのピュアさがめちゃくちゃ強いと思います。



モノマネ芸人って、仕事になっていくと「数字が取れるから」「テレビ映えするから」という理由でモノマネの対象を選ぶことが増えるんですけど、彼女には関係ない。自分が今やりたいことだけを探して、それを形にしてるんです。今回のミュージカルでも、十八番の広瀬香美さんも工藤静香さんもやってないですからね（笑）。

──そうした業界の変化に対して、エハラさんはどう感じてますか？



僕は笑いも欲しいけど、同時に「おぉ、すごい！」という反応も好きなので、どちらが主流になってもあまり気にはならないですね。昔は北斗晶さんのモノマネコントとかも結構やっていましたけど、ここ数年はちゃんと歌って、その中で面白いように歌う、みたいな方向でやっています。



──SNSでは「あるあるモノマネ」のほうがバズると言われますが、そこも変化のひとつ？



たしかにそうですね。芸能人を真似るより、学生時代の友人や先生とのやりとりとか、バイト先の先輩とか、 “日常あるある”のほうがSNSだとウケがいいんです。



僕も『細かすぎて伝わらないモノマネ選手権』などで、細かいあるあるモノマネをいっぱいやってきましたし、昔からあるテーマではあるんです。でも今のほうが重宝されますし、シチュエーション込みのミニコントとして見せるなど表現方法も変わってきています。

「共通認識」の崩壊で変わる、モノマネの楽しみ方

──その理由をどう分析されていますか？



僕的には「多くの人がテレビを見なくなったこと」がいちばん大きいと思います。



昔はほとんどの人が同じ番組を見ていて、同じタレント、同じCMソングを聴いていて、「共通認識」がたくさんあった。だから芸能人のモノマネは刺さりやすかったし、パロディ番組も成立していたんです。



でも今は「最近出てきた誰々」と言っても、ほとんどの人が知らない。だからモノマネ番組も過去のネタばっかりになる。みんなが「共通で知ってる曲」「共通で知ってる芸能人」が減ったことで、新しいモノマネが刺さらなくなっているんですよね。

──歌マネにも、同じ流れを感じます。



そうなんですよ。音楽番組をみんなが見ていた時代は、年間トップ10は誰でも知っていた。でも今は「最新曲を1曲も知らない」なんて普通にあります。だからモノマネ番組でも新しい曲が出せなくて、結果、何年もラインナップが変わらないんです。



──ちなみに、エハラさんはどういうときに「この人のモノマネをやろう！」となるんですか？



僕は「この人のこの部分、ちょっと腹立つな」というところを見つけた瞬間ですね。いい意味での「腹立つ」というか。真剣に聴いたら感動するのに、一歩引いて聴くと「何その歌い方？」って思える人が好きなんですよ。



僕のレパートリーで言えば、矢野顕子さんもそうだし、MOROHAもそうだし、SOUL’d OUTもそう。真剣に聴くとすごいし、感動する。でも一歩引いて聴いたり、軽く聴いている人からするとオリジナリティーが強すぎてちょっと面白い。そのバランスが僕は大好きなんです。



──今気になっているモノマネ芸人はいますか？



モノマネ芸人ではないんですけど、現役高校生の頃からSNSで話題だったウォルターズさんですね。有名声優の声を1人で全部演じ分けている動画をSNSで発信しているんですが、もうとにかく声の幅がすごい。それに演技力もある。声が似ているだけじゃなく、「お客さんに届ける力」がめちゃくちゃ飛び抜けていると思います。

モノマネ界の新スター候補は声優？

──どの声真似が特に印象に残りました？



山寺宏一さんですね。山寺さんを真似る人はたくさんいますけど、あのクオリティでやれる人はなかなかいない。ただ似ている声を出しているだけではなくて、完全に「声優さんの声」なんですよ。「ワンピースの声真似メドレー」なんて、ほんまに声優そっくりですもん。



──エハラさんとのコラボを考えていたりは……？



うーん、ないんじゃないかな（笑）。芸の方向性が違いすぎるし、僕はアニメもそんなに詳しくないから、やり方がわからないんですよ。ただ、単純に「これはすごいな」「僕にはできへん」と思います。



──SNSのプラットフォーム市場が一気に伸びて、ショート動画を軸にモノマネを発信する方も増えていますよね。エハラさん自身、その変化はどう感じていますか？



15秒程度で終わるショートネタが本当に強くなりましたね。同時に、明確なオチを作らなくてもよくなった。SNSだと、ワンフレーズだけ真似してバンって切って流す、みたいなのでも成立しますから。



つまり、モノマネという芸を「作品」にしなくてもよくなったんですよ。今までは1本のネタとして仕上げる必要がありましたが、今はまだ「種」の状態の芸でも発信できて、それがバズったりする。これはけっこう大きな変化だと思います。



──それはモノマネ芸人さんにとっては追い風の部分もあるのではないですか？



僕はSNSでモノマネをほぼ発信してないので実感はできないですが、めちゃくちゃ追い風になっていると思います。



この前もJPが「ダウンタウンDX＋」の生放送を終えて数分後にはもう出していましたし。あれは完全に今の時代に合っているやり方だと思います。これが、僕がずっと言っている「スピード」なんですよね。やっぱりコンテンツは鮮度が命ですよ。

取材・文／毛内達大 撮影／平川友絵