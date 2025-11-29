【ジャパンC】ダービー馬の底力を クロワデュノールが得意舞台で輝くか



「世界に通用する、強い馬づくり」――ジャパンCが創設された当時、この言葉がテーマとなっていた。これまでに延べ200頭以上の外国馬が来日し、日本のトップホースたちと王座を争ってきた。

凱旋門賞や英ダービーなど、世界の名だたるビッグレースを制した名馬たちがやってくるのを日本の競馬ファンは毎年ワクワクしたことだろう。

そんな海外の実力馬を打ち負かしてきたのが日本馬たち。近年は日本競馬のレベルが上がり、2006年のディープインパクトから日本馬が19連勝を飾っている。

中でも人気を集めそうなのが、今年のダービーを制したクロワデュノールだ。

フランス語で「北十字星」と名付けられたクロワデュノールは、まさにすべての競走馬のお手本とも言うべきレースをする優等生。

スタートから好位に付けて流れに乗り、直線では早めにスパートを打って抜け出すという教科書通りのレース運びホープフルSを制覇して2歳王者となった。

年明け緒戦となった皐月賞ではいつも通りの正攻法で臨んだが、早めに抜け出したところをミュージアムマイルに差されてまさかの2着。

目標とされたことが仇となったが、その一途な走りはダービーで結実。早めに抜け出して押し切るという王道のスタイルのままマスカレードボールの追撃を凌いで、ダービー馬となった。

秋は凱旋門賞を目指し、前哨戦のプランスドランジュ賞こそ制したが、凱旋門賞では逃げさせられる展開となったことが仇となって自己ワーストの14着に大敗。

そこからの立て直しは容易なことではないが、東京は未だに負けたことがない得意舞台。ダービー馬の底力を見せる時がやってきた。

■文／福嶌弘

