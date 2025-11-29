吉本退所から1年「退所はメリット100、デメリット0」エハラマサヒロの本音「自主制作の舞台は1600万円赤字も収入倍増」…それでもフリーになって痛感した吉本のすごさとは

2024年11月末に吉本興業とのマネジメント契約を終了した、お笑い芸人・エハラマサヒロ。独立したことで、仕事のスタイルや年収にどのような変化が起きたのか。1年が経った現在の本音を聞いた。（前後編の前編）

独立1年目を振り返って「デメリットはひとつもない」

──昨年11月30日の吉本興業退社から、もうすぐ1年が経ちます。仕事やプライベートで、この1年はどんな変化がありましたか？





エハラマサヒロ（以下、同） 仕事の面でいちばん大きいのは、やっぱり「確認ごと」がなくなったことですね。事務所に所属していると、何をするにもまず会社に確認しないといけないじゃないですか。「これやっていいですか？」って、お伺いを立てる必要がある。たとえば、たまたまロケに遭遇して映像に出た場合にも「これは放送していいですか？」と会社に確認しなくちゃいけないわけですよ。企画を思いついてやろうと思っても会社に確認してから待つ時間がけっこう長い。待っている間に熱量が冷めてしまったり、

──コンプライアンスが重視される時代なので、会社としても慎重にならざるを得ないですよね。



そうなんですよね。ただ、なかなか返事がない場合も多くて、中には「黙ってやっちゃえ」という人もいると思うんですけど、僕はそれがモヤモヤするタイプなので筋は通しておきたかった。



でも今は、すべて自分の判断で動けます。だからスピードも出るし、ノンストレスで決められる。この感覚は僕の性格だけでなく、今の時代にもすごく合っているなと思います。



──1年前、吉本退所直後のインタビューでも、「時間がかかることで熱量が冷めてしまうのがつらい」とおっしゃっていましたよね。



去年お話ししたときに言っていた「こうなったらいいな」というイメージと、実際にフリーになってからの現実が、全然ズレてないんですよ。「思ってたんと違うな……」と感じることが、本当にひとつもない。



──生活スタイルはいかがですか？



スタイルそのものは変わってませんが、この1年は本当に忙しかったですね。営業もしてないのにスケジュールがずっと埋まっていて。家族との時間は減りましたが、代わりに「地方仕事の前日はオフにして家族旅行を入れる」など、時間の“質”を上げる調整ができるようになりました。



──「会社にいたほうが楽だったな」と感じる瞬間はありますか？



これがね、ないんですよ。本当にひとつもなくて（笑）。「メリット100、デメリット0」。たぶん僕が独立に向いてたんでしょうね。



でも勘違いしてほしくないのが、吉本を悪く言うつもりはまったくないんです。一般的に見れば、吉本みたいな大きな会社に所属するメリットはやっぱりたくさんあるんですよ。



たとえば「信用」に関しては、吉本の偉大さを痛感しました。個人や小さな会社だと実績がないので、取引の際に前金での支払いを求められることも多いんですよ。



実際に「ザ・ミュージカルマン2025」では2000万円以上を最初に振り込みました。それに会場を押さえたくても、吉本ならスッと通るところが、個人だと「ちょっと……」と言われたりします。

気になる独立1年目の収支は……

──エハラさんも「独立最高！」と手放しで言っているのではなく、「向き不向きがある」ともおっしゃっていますよね。



ほんまそれなんですよ。僕は向いてましたが、「この人は絶対ムリやろ……」と思うタレントさんもたくさんいます。自分で動くタイプじゃない、人に任せる、お金の知識がない──そういう人が独立するとトラブルも多くて、持ち逃げや詐欺に遭ったという話もよく耳にします。だから僕も細心の注意を払っていますね。

──この1年間スケジュールがびっしり埋まったのは、自然と案件が増えたのでしょうか？ それとも意図的に営業などして増やした？



独立1年目ということで、新しいお付き合いも増えるはずだし、とりあえず「来た仕事は一度全部受けてみよう」と思っていました。なのでスケジュールが空いている場合は、基本全部受けてましたね。もちろん、中にはお断りさせていただいた案件もありますが。



──仕事を「受ける／受けない」の基準はどこにあるのでしょう。



基本的には「楽しそうなもの」は受けていて、「お金を稼ぐためだけの仕事」は受けないようにしています。たとえば、この先自分が使わないであろう商品のPRとかはお断りしていて。あと「やりがいがあるか」「スキルアップにつながるか」など、自分を高められるかどうかも基準にしていますね。



──そうした案件をこなしながら、舞台にも出て、YouTubeも開設して音楽制作もしていますよね。



僕としては「自分が楽しいと思えるものだけ」を毎日並べているような感覚です。



本当は職人的に「お笑い」だけを追求する芸人が一番かっこいいと思ってるんですけど、僕はそうじゃない。ほんまに飽き性なんですよ（笑）。「今日はダンス、明日は歌、明後日は芝居、その次の日はお笑い」みたいに続けていきたい人間なんです。その点も、フリーになってからは調整しやすくなりましたね。



──とすると、年収の面にも結構変化があったのでは？



そうですね。単純に働く量がめちゃくちゃ増えたので、倍増はしていると思います。もっとかな？ 収入額はあまり気にしていないタイプなので、ざっくりですが（笑）。ただ、出ていくお金も増えていますね。



たとえば人を雇っているので、人件費として月100万円くらいは使ってますし、設備投資もしています。



PCを新しくしたり、撮影機材を買い替えたり、録音機材のグレードを上げたり……。ちゃんと投資することで、今やっている「楽しいこと」のクオリティを全部2～3段階上げていきたいんです。

改めて振り返る吉本興業のすごさ

──支出の管理など、お金のマネジメントもすべてご自身でされてるんですか？



基本的には全部自分でやってますね。



家族ができた27歳くらいのときに、「ちゃんとお金の稼ぎ方を知って、地盤を固めよう」と思ったんです。芸人って本当に水物で、多くの人がパッと消えていく。その現実を目の前で見たときに、「この仕事をどんなバランスで稼いでいくのが正解なのか」「この金額はどういう流れで自分に入ってくるのか」みたいな部分を、めちゃくちゃ調べました。



あと「吉本の強みはここ」「他事務所のメリットはこう」といったことも分析しながら、お金の流れを把握できるようにしましたね。

──吉本興業の強みは、どこにあると思いますか？



“看板が大きい”のはもちろんですが、一番すごいのは「劇場で芸人を育てる仕組み」だと僕は思います。



劇場って、基本赤字なんですよ。でも吉本はそれをずっと続けていて、毎日芸人を出す場を用意してくれている。しかも、ちゃんとギャラも出るわけです。一般的には「利益が出たときだけギャラを分配する」というのが興行ですよね。



でも吉本は、お客さんがたとえ1人でも絶対ギャラが出る。だから、劇場だけで食えている芸人もいます。それくらい“芸人が育つ環境”に投資しているんです。



──劇場に立ちたいタイプの芸人さんにとっては、最高の環境ですね。



本当にそうです。僕が2009～2010年とR-1グランプリの決勝に行けたのも、あの時期に劇場にめちゃくちゃ立たせてもらったからです。



「R-1まであと1週間」というタイミングで社員さんにお願いしたら、「ここ入れます」「ここも入れます」と、5本も10本もライブを入れてくれました。

ミュージカルは大赤字も「稼ぎを全部突っ込んでいい」

──今年9月に開催された「ザ・ミュージカルマン2025」も、事務所に所属していたときよりも深く携わっていた印象があります。運営面を主導したのは初めてですか？



そうですね。会場を押さえるところは運営会社さんに手伝っていただきましたが、資金調達やグッズの制作、舞台の内容、イベントPRなど、やりたいことの部分は全部自分でやりました。



──収益としてはどうでしたか？



大赤字です。大赤字。総制作費が2700万円くらいかかっていて、たぶん1600万円くらい赤字じゃないかな。



──それでも続けたい、と思える理由は何なんでしょう。



やっぱり「自分にしかできないもの」を作りたかったんですよ。僕にしかできないエンタメを作りたかった。今回やってみて、「来年1年働いて、その稼ぎを全部『ザ・ミュージカルマン』に突っ込んでもいいな」と改めて思いましたね。



ネタでは、僕は唯一無二になれなかった。誰かがやっていそうなネタばかりで、自分としても独自性を感じられない部分があったんです。



でも、ダンス、歌、ものまね、ヒューマンビートボックス、ミュージカル……それぞれの一流の人たちと僕がコラボする舞台なら、「これはエハラマサヒロにしかできない」と思えたんです。



──観に来られた方の反応で印象に残った言葉ってありますか？



あ、倖田來未さんが観に来てくれてたんですけど、舞台の進行の邪魔になるぐらい大きい声で笑ってました（笑）。



あと嬉しかったのは……僕、25歳のときに『おはスタ』（テレビ東京系）のレギュラーが初めての地上波レギュラーだったんですよ。そのとき何の経験もなくて、毎回ベテランの演出の方に怒られてたんです。



でもずっと応援してくれていて、今回18年ぶりにお声がけしたら、「チケットは自分で買う。招待されたら、ちゃんと感想を言えない。席だけ押さえてくれたらいい」と言って見に来てくれたんですね。それで終わった後に「よくやったなあ」と褒めてもらえた。これは本当に嬉しかったですね。

取材・文／毛内達大 撮影／平川友絵