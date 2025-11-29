V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¾º³Ê¡¡º£²ÆÉüµ¢¤Î30ºÐ¤¬J1Æ³¤¯Àé¶âÆ±ÅÀÃÆ¡¡¿å¸Í¤¬Èá´ê¤Î½é¾º³Ê¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¡¡ÆÁÅç1¡½1Ä¹ºê¡Ê29Æü¡¢ÆÁÅç¡¦ÌÄÌç¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡Ä¹ºê¤¬ÆÁÅç¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ°ú¤Ê¬¤±¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò70¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ2°Ì¤Ç8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡£ÂçÊ¬¤Ë²÷¾¡¤·¤¿¿å¸Í¤¬¾¡¤ÁÅÀ70¤ÇÊÂ¤Ó¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¾å²ó¤Ã¤Æ½é¾º³Ê¤È½éÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ê¤é¼«ÎÏ¤ÇJ1¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ëÄ¹ºê¤ÏÁ°È¾18Ê¬¤ËDF¥é¥¤¥ó¤òÇË¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÆÁÅç¡¦¥¨¥¦¥·¡¼¥Ë¥ç¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òÌÈ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·Æ±41Ê¬¤âDF¿Ø¤ÎÎ¢¤òÆÍ¤«¤ì¡¢ÅÏÂçÀ¸¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾¡¢¹¶·âÅª¤ÊÁª¼ê¤ò¼¡¡¹¤ÈÅêÆþ¡£23Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¡¢²§Ä¹À»¤¬ÎäÀÅ¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£²§Ä¹¤ÏÁ°²ó¾º³Ê»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢º£²ÆJ1ÅìµþV¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤ÇÉüµ¢¡£Éé¤±¤ì¤Ð3°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤Æ¼«Æ°¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡¢8Ç¯Á°¤Î´¿´î¤òÃÎ¤ëÃË¤¬ÃÍÀé¶â¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£31Ê¬¤Ë¤ÏÆÁÅç¤ËCK¤«¤é·èÄêµ¡¤ò¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î»³¸ý·Ö¼ç¾¤¬¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥óºÝ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÄÌÈÎÂç¼ê¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÄ¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¡Ë¤¬ºò½©¡¢Ì±ÀßÌ±±Ä¤ÎËÜµòÃÏ¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àbySoftBank¡×¤ò³«¶È¡£J1¾º³Ê¤Ø¤Îµ¡±¿¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºòÇ¯¤ÏJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£½é¤á¤Æ³«Ëë¤«¤é¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÀï¤Ã¤¿º£µ¨¤â¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤Ï¿¤ÓÇº¤ß¡¢²¼Ê¿Î´¹¨´ÆÆÄ¤ò6·î¤Ë²òÇ¤¡£½é¾º³Ê»þ¤Ë»Ø´ø¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¹âÌÚÂöÌé»á¤ò¸åÇ¤¤Ë¿ø¤¨¤ë¤È¡¢·ø¼éÂ®¹¶¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤ê¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£¥Û¡¼¥àÆþ¾ì¼Ô¿ô¤â¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÂ¿¤Î1»î¹çÊ¿¶Ñ1Ëü5877¿Í¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÄ¹ºê°ì´Ý¡×¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢Èá´ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤ÏÍèÇ¯¤«¤é³«Ëë¤ò½¾Íè¤Î2·î¤«¤é8·î¤Ë°Ü¹Ô¡£ÍèÇ¯2¡Á6·î¤ÏÆÃÊÌÂç²ñ¤È¤·¤ÆÃÏ°èÊÌ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤ò¹Ô¤¦¡£¡ÊµÏ¿¤ÏÂ®ÊóÃÍ¡Ë