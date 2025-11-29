¡Ö¤¸¡¢¼¡ÃË!?¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¡Ä¡×¹âÅè¤Á¤µ»ÒàµÞÀ®Ä¹á16ºÐÂ©»Ò¤Î¶á±Æ¸ø³«¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÎ©ÇÉ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÎÉ¤¤¿ÈÂÎ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¼!¡×
¡¡¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£16ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÂ©»Ò¤ÎàµÞÀ®Ä¹á¤Ö¤ê¤¬Ê¬¤«¤ë¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤¿¼¡ÃË¤¬¤³¤Î3¥ö·î¤ÇµÞ¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÎ±³ØÃæ¤Î¼¡ÃË¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£T¥·¥ã¥Ä¡õÃ»¥Ñ¥ó»Ñ¤Ç³¤ÊÕ¤ËÐÊ¤ó¤À¤êŽ¤²°Æâ¤Ç¾åÈ¾¿ÈÍç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶ÚÆù¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£Æü¾Æ¤±¤·¤¿È©¤Ç¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÆùÂÎÈþ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÎÀÀ¸³è¤È¸À¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¹â¹»À¸¤Ã¤Æ¤¤Ã¤È¿§¡¹°ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»°Ëæ¤ÊÂÎ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Á¥§¥í¤ÎÂ¸ºß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡Ä³Ú¤·¤¤³ØÀ¸À¸³è¤Ç²¿¤è¤ê¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë²ÈÄí¶µ»Õ¤ÎÀèÀ¸¤â¹çÎ®¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤thanksgiving¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õº×¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¸¡¢¼¡ÃË!?¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤ÊÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡ª¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤Þ¡¢¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡ÖÇØ¤â¹â¤¯¤Æ¶Ú¹üÎ´¡¹¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¿ÈÂÎ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¼¡ª¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥Û¥ó¥ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Á¡£Íê¤â¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÃË¤Î»Ò¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÎ©ÇÉ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹âÅè¤Ï1999Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£2007Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò¡¢09Ç¯¤Ë¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£