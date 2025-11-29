ツアー未勝利の25歳・鈴木晃祐が単独首位で最終日へ 賞金ランク3位の?川泰果が3位浮上
＜カシオワールドオープン 3日目◇29日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第3ラウンドが終了した。
【写真】お疲れ様でした…！ 宙を舞う谷口徹
単独首位で出たツアー未勝利の25歳・鈴木晃祐がトータル16アンダーでその座をキープ。1打差2位に砂川公佑、さらに1打差のトータル14アンダー・3位に賞金ランキング3位の?川泰果、大岩龍一が続いた。賞金ランキングトップを走る金子駆大、2週連続優勝がかかる塚田よおすけははトータル10アンダー・10位タイ。カシオ所属の石川遼は、トータルイーブンパー・64位タイだった。今大会の賞金総額は1億8000万円。優勝者には3600万円が贈られる。
