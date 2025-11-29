夫が急に「膝枕して」と異常に甘えるようになった。すぐに元に戻ったかと思えばまた甘えてくることもあり、表の顔と裏の顔を使い分けて生活するように…。さらに妻に膝枕をしてほしい夫は「子どもより俺を優先しろ」と言い出して…。■頼りになる夫 突然の赤ちゃん返り？！カオリは生後半年の息子と夫の3人暮らし。夫とは友人の紹介で、頼りがいのあるところを好きになりました。子どもが産まれてからもこの幸せな生活が続くと思っていたのですが、突然夫が赤ちゃん返りのように甘えてきて…！？

■表の顔と裏の顔 夫に違和感が…仕事で疲れていて、あまえたくなったのかな…？と思っていたカオリですが、数日たったある日も、カオリがドン引きするくらい甘えだします。さらに、子どもが泣いているのに甘えたがった夫は「俺を優先して」と言い放って…。こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者の意見は…？まず、カオリが結婚前に抱いた夫への違和感についてです。「こんなに素敵な人なのにどうしてこの歳まで結婚してないのか…」そのことについての意見です。

・いい歳になっても結婚してないやつはなんかあるかもって警戒した方がいいのか…。



・最初に感じる違和感ってただの気のせいではないのだろう。自分の勘を信じるべき。きっと昔同じような事があって頭の何処かでそれを記憶しているから脳が警鐘を鳴らしているのだと何かの話で聞いた事がある。



・条件が良くても相手がいないってことは、何かしらの理由がありますね。



次に、子どもが産まれて夫が赤ちゃん返りすることに対しての意見や経験談です。

・いきなり何かの拍子でスイッチが入って赤ちゃん帰りしてしまうのかも。



・元カノには引かれたのかな？それが原因て分かってたから、結婚するまで隠してたのかな？



・男性に甘えてほしいっていう人はいるから、ニーズが会う人同士で付き合えばいいのに。なぜ隠したの。



・え、子ども産まれてから甘え出したの？こういうのって、付き合い出してからゲロ甘になるんじゃなくて？昔付き合った人が、会って話すのは普通の言葉なのに付き合ってからメールでは語尾ににゃん♪つけてたの思い出した…。



・ここから支障が出るくらいの異常行動になるだろうがこの程度なら私はやっておる。結婚20年目だが普通に赤ちゃん言葉使ってるぞ！



最後に、夫が子どもより自分を優先しろ！と言い放ったことについての意見です。

・何でやねん！大の大人より子ども優先になるのは当たり前やよ？



・うわぁ…百年の恋も冷めるとはこのことか。



・甘える態度は勝手だが子どもが優先だ。



・産後ガルガル期にこれされたら発狂するかも。



赤ちゃん帰りについては賛否あるものの「赤子より自分を優先しろ」と言う夫に対しては批判の声が集まりました。付き合っていた時に、夫がそんな性格を隠していたことに対しても苦言が。夫の裏の顔がどんどん出てきて…。甘えが過ぎる態度を受け入れられない妻。この後、夫婦関係はどうなっていくのか？！(ウーマンエキサイト編集部)