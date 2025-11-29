ギネス世界記録、公式も「なんと!!!」と驚く新記録誕生 「世界最大のアフロヘア（女性）」15年ぶり更新、サイズ・動画公開
ギネス世界記録の日本公式Xが27日に更新され、15年間破られていなかった「世界最大のアフロヘア」（女性）記録更新者を報告した。
【写真】「世界最大のアフロヘア（女性）」驚きの巨大アフロ画像
巨大なアフロ画像とともに、「なんと!!!アメリカのジェシカ・L・マルティネスさんが、15年間破られてこな かった記録『最大のアフロ』を更新（祝）素敵すぎ！かっこよすぎ!!おめでとうございます」を祝福した。
YouTubeのギネス世界記録公式チャンネルでは、動画が公開。「米国ニューヨーク市で、ジェシカ・マルティネスさんが世界最大のアフロヘア（女性）の新記録保持者として戴冠されました。ジェシカさんは、公式ギネス世界記録認定員によるアフロヘアの計測中、前記録保持者のエイヴィン・デュガスさんと正式な『王冠の受け渡し』の瞬間を迎えました」と説明。
そして「ジェシカさんの髪は、高さ29センチ（11.42インチ）、幅31センチ（12.2インチ）、周囲190センチ（6フィート2.87インチ）でした」と、驚きのサイズを伝えた。
