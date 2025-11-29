授業を英語で行う大学や大学院が増えている。

外国人の学生や教員に門戸を開いたり、卒業後に海外で活躍を目指す若者にアピールしたりする狙いがある。ただ、日本人学生が授業内容を十分に理解できず、「教育の質」の低下を招くことを懸念する有識者もいる。（古郡天）

米国人教員

「Ａｎｙ ｑｕｅｓｔｉｏｎｓ？（質問は？）」。米国人の男性教員が教室を見渡しながら問いかける。学生たちは理解した様子でうなずく。「ＯＫ， ｔｈｉｎｋ ｏｆ ａ ｔｉｔｌｅ．（いいでしょう、タイトルを考えましょう）」

東京都立大南大沢キャンパス（東京都八王子市）で今月上旬、科学論文の書き方を学ぶ授業が行われた。教室の「公用語」は英語。出席した日本人学生３人と留学生２人は英語で発言し、英文でメモした。

都立大は、理学部の一部専攻で、２０１５年度から英語で学ぶ課程を始めた。教養科目と専門科目の一部を英語で行い、これらの科目だけで卒業に必要な単位を取れるコースだ。留学生のほか、２０人以上の日本人が同課程で学んでいる。

研究者を目指す木須雄士郎さん（２３）もその一人で、「論文を英語で書くためには、専門科目を英語で学んだ方がいいと思った。最初は難しかったが、今は英語で聞き、考えることができる」と話す。

都立大は２７年度から順次、同様のプログラムを他学部にも拡大する方針だ。野口昌良・副学長は「大学全体で国際化を進める意思表示だ。外国人教員も積極的に採用し、体制を整えたい」と話す。

海外体験も必須

授業を英語化する大学が増えている。東北大は２７年度、原則としてすべての授業を英語で行うプログラム「ゲートウェイカレッジ」を設ける。１〜２年次は全学部の授業を横断的に履修し、３年次以降は希望する学部に進むコースで、海外体験も原則必須とする。

早稲田大政治経済学部は、英語で授業を行う科目を２７年度から必修とし、全員に受講を求める予定だ。上智大は２７年度、理工学部内に「デジタルグリーンテクノロジー学科」（仮称）を開設する。渋谷智治・理工学部長は「ゼミやリポート、試験もすべて英語で行う。外国人学生にアピールできる」と話す。

こうした動きの背景には、少子化の進行がある。文部科学省の推計では、現在約６０万人いる大学進学者は、４０年には４６万人に減る。大学教育に詳しいリクルート進学総研の小林浩所長は、「国内の大学進学者数は頭打ちも近いが、世界に目を向ければ高等教育は成長分野。各大学は授業を英語化することで、優秀な留学生を確保しやすくし、国際競争で生き残りを図っている」と指摘する。

「理解に不安」 学びの質低下も

東京大の大学院工学系研究科は、今年度から授業の英語化を試行している。英語授業の割合は７割にのぼり、本格実施する来年度からは日本建築などの分野を除き、ほぼすべての授業に広げる見通しだ。加藤泰浩・工学系研究科長は「大学院で学んだ知識を社会で生かすためには、英語力が欠かせない」と狙いを語る。

共通言語

学術界では英語が事実上、共通言語となっており、最新の研究成果の多くは英語の論文で書かれる。世界レベルの研究を目指す大学にとって授業の英語化は自然な流れだという。

ただ、学内には「教員と学生が日本人だけの授業でも、英語を使う必要があるのか」などの声もある。同研究科の男子学生（２３）は「リスニング力の向上などを実感しており、基本的には賛成」と語る一方、「授業は英語を理解することに力を割かれ、高度な専門分野の理解度に不安がある」と打ち明ける。

加藤研究科長は「授業に用いる英語の専門用語に日本語訳をつけるなど、工夫できることもある。学生たちが不安なく学べるよう準備したい」と話す。

識者「慎重な検討必要」

文部科学省の調査によると、２０２３年度に何らかの形で外国語による授業を実施していた大学は、約４割に上る。しかし、国内外の英語教育に詳しい桜美林大の熊沢雅子教授（英語教育学）は「高度な内容を母国語以外で学んでも十分に理解できず、学びの質が低下する恐れがある。教員側の英語力が不十分な場合はなおさらだ」と懸念を示す。

熊沢教授は、日本では西欧文明が導入された明治以降、徐々に専門用語の和訳などが進められ、日本語で高等教育を行う体制が構築されたとし、「母国語で高等教育を受けられる国は、国際的に多くはない。授業の英語化にはメリットとデメリットがあり、慎重な検討が必要だ」と指摘する。