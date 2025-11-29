■サッカーJ2 第38節 水戸ホーリーホック 2−0 大分トリニータ（29日、ケーズデンキスタジアム水戸）

サッカーJ2の最終節で、2位の水戸ホーリーホックが、2−0で大分トリニータを下した。同時刻キックオフの1位、Vファーレン・長崎が徳島ヴォルティスに1−1で引き分けたため、水戸の逆転でのJ2初制覇とJ1初昇格が決まった。水戸は、クラブ創設31年目にして初のJ1昇格、そしてJ2初優勝という“W快挙”を成し遂げた。

J2の優勝争いは最終節までもつれこむ大混戦となった。23日の第37節を終えて1位の長崎から3位のジェフユナイテッド千葉まで優勝の可能性が残され、J1昇格争いに至っては4位の徳島まで可能性がある。

この日はJ2の全10試合が、同時刻にキックオフされた。ホームの大声援を背に水戸は、前半の序盤からセットプレーや素早いパス回しからの速攻で大分ゴールに迫る。14分には、相手陣内でのロングスローからボールを拾った齋藤俊輔（20）が中にカットインしてから強烈なシュート。しかし、これは相手GKの好セーブに阻まれた。

水戸は中盤以降もボールを保持し相手陣内に攻め込むが、大分の固い守備を崩すことができす、0−0のスコアレスで前半を折り返した。

後半開始早々、水戸はルーズボールに追いついた齋藤が右サイドを突破、ペナルティエリア内に侵入してクロスを入れる。ゴール前の多田圭佑（23）が打点の高いヘディングシュートを決め、1点を先制する。

その後もセットプレーやミドルシュート、ロングスローと多彩な攻撃で大分を圧倒する水戸。30分には相手ゴール前でパスを受けた山本隼大（22）がDFを一人かわして、ゴール右隅に狙いすました強烈なシュート。ボールはゴールネットに突き刺さり、水戸が2−0とリードを広げる。大分の必死の攻撃も水戸のディフェンス陣がはね返し続け、2点のリードを守り切り逃げ切った。J2優勝の水戸と2位の長崎がJ1昇格を決めた。長崎は8年ぶりのJ1復帰となる。