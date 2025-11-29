¡Úºå¿À¡ÛÃæÌîÂóÌ´¡õºÍÌÚ¹À¿Í¤¬Ï¢ÇÆ¤ØÊ¿¾ï¿´¤Î¹½¤¨¡¡ÃæÌî¤Ï¡Ö²¬ÅÄ¤Î¶µ¤¨¡×¼ÂÁ©¤Ø
¡¡ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ÈÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£¹Æü¤ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í»ÔÆâ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ï£Æ£Æ£É£Ã£É£Á£Ì¡¡£Í£Ï£Ö£É£Å¡¡£²£°£²£µ¡×¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ËÎ×¤ß¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë¡¢Íèµ¨¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸×ÉÔÆ°¤Î¡Ö£²ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤È¤·¤Æ¥»¡¦¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡õ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ÃæÌî¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÏ¢ÇÆ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£²¬ÅÄÁ°´ÆÆÄ¤¬Í¥¾¡¤ò¡Ø¥¢¥ì¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ¿¾ï¿´¤Î¹½¤¨¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡££²£°£²£³Ç¯¤ÎÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡Ö²¬ÅÄ¤Î¶µ¤¨¡×¤ò¶»¤Ë¡¢¥×¥í£¶Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ËÄ©¤à¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÌî¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Ö²¬ÅÄÁ°´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡Ø¥¢¥ì¡Ù¤¬¤«¤«¤ë£±Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿ºÍÌÚ¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡¡¥É¥ì¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È´ØÀ¾¿Í¤é¤·¤¤¥Ü¥±¤Ã¤×¤ê¤òÈäÏª¤·¡¢¼þ°Ï¤ÎÇú¾Ð¤ò¥²¥Ã¥È¡£¤½¤Î¸å¤ÏÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¡ÖÉáÃÊÄÌ¤ê¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£º£Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦Ìîµå¤¬¤ä¤ì¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡£ËÍ¤é¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥±¥¬¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£