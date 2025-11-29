¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙËÜÊÔ¤Ç±Ç¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ ¡È¤³¤À¤ï¤êÊÛÅö¡É ¤Ë»ëÄ°¼Ô¶ÃØ³¡Ä²áµî¤Ë¤Ï¶¶ËÜ´ÄÆà¤â¡Ö¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤Æ¡×¤ÈÀä»¿
¡¡11·î28ÆüÌë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¸ø¼°Instagram¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô³«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ê¥è¤µ¤ó¤Î¤ªÊÛÅöÈ¢¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»å¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Õ
¡¡¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¡¢¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2Ëç¤Î¼Ì¿¿¡£1Ëç¤á¤Ï¡¢ÊÛÅöÈ¢¤ò»ý¤Ä¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡£2Ëç¤á¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÛÅö¤ÎÃæ¿È¡£¤¤¤Ê¤ê¤º¤·¤ä¤À¤·´¬¤Íñ¤Ê¤É¤È°ì½ï¤Ë¡¢»å¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Î¼ÑÊª¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï11·î28ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè45ÏÃ¡£¥Ø¥Ö¥ó¤òÊé¤¦¥ê¥è¤¬¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢°ì½ï¤ËÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥è¤¬ÊÛÅö¤ò³«¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡Ø¤Þ¤À¤ªÊ¢¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢·ë¶É¡¢ÊÛÅö¤ÎÃæ¿È¤Ï°ì½Ö¤â±Ç¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»å¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬¡ØÃî¤Î¤è¤¦¤À¡Ù¤ÈÂç·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ë
¡¡¤³¤ÎInstagram¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï
¡Ô¤ª°ð²Ù¤µ¤ó¤âÍñ¾Æ¤¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤Î»å¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤Ï¥¸¥´¥¯¥¸¥´¥¯¡Ä¡Ä¡Õ
¡Ô±Ç¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤¤Á¤ó¤Èºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¶Ã¤¡ª»å¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤¬¤Û¤ó¤È¤Ë¥à¥·¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤ë¡Õ
¡Ô³«¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Á¤ã¤ó¤Èºî¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤óÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢±Ç¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤â¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»¿¼¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÎÁÍý»ØÆ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¹Î¤µ®»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë¤«¤é¤º¤Ã¤È¡¢Âçºå¶ÉÀ©ºî¤ÎÄ«¥É¥é¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£ºî¤Ë¤è¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¤·¤¸¤ß½Á¤Ï¡¢¤·¤¸¤ß¤âÌ£Á¹¤â¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¾¹¾¤Î¤â¤Î¤ò»È¤¦¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ê¥è¤ÎÊÛÅö¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯¹Î¤¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼êÈ´¤¤Ê¤·¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤¬¡¢Ä«¥É¥é¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¸ü¤¯¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Âçºå¶ÉÀ©ºî¤ÎÁ°ºî¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¶¶ËÜ´ÄÆà¤Ï¡¢¡Ö»£±Æ¤Ç³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿©Âî¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Î¤ÀèÀ¸¤Îºî¤ë¤´¤Ï¤ó¤¬¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¤ß¤ó¤Ê¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ð±é¼Ô¡¢¤ß¤ó¤Ê¿©Âî¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»ëÄ°Î¨¤¬Àä¹¥Ä´¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£