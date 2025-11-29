¡Ú¥Û¥é¡¼¡Û°Îî¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¡×¤ÈÉÔ²º¤Ê¾Ð¤ß¤ÎÃË!?¸åÌ£¤¬°¤¯¤Ê¤¤¥Û¥é¡¼Å¸³«¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¤¤¤ÏÃ¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¥ª¡¼¥×¥ó°ÊÍè¡¢1¿Í¤â¤ªµÒ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¥¯¥ì¡¼¥×Å¹¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ö¿Í¤òÌÂ¤ï¤»¤ë°Îî¡×¤Î»Å¶È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«È´¤¤¤¿ÉÔµ¤Ì£¤ÊÃË¤Ï¡¢°Îî¤Ë¡Ö¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡½¡½¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¡×¤ÈÄó°Æ¤·¡Ä¡Ä¡£
°ÊÁ°¡¢ÌðÆå¤µ¤ó(@yanaginga)¤¬X(µì¡§Twitter)¤ËÅê¹Æ¤·¡¢2.4Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¤¿ÁÏºîÌ¡²è¡Ö°Îî¤òÂà¼£¤¹¤ë¿Í¤ÎÏÃ¡×¡£ÉÔ²º¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤ÙÎî¤ò¼ê¤Ê¤º¤±¤ëÃË¤Ë¤è¤ëÍ½ÁÛ³°¤Ê·Á¤Ç¤Î¡È°ÎîÂà¼£¡É¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¤¤¤ÏÃ¡×¡ÖÅ¬ºàÅ¬½ê¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëºîÉÊ¤À¡£
¢£¸åÌ£¤Î°¤¤½ª¤ï¤êÊý¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë
²¿¿Í¤â¤Î¿Í¤¬Ãµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³«Å¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¯¥ì¡¼¥×Å¹¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÅ¹¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¤«Ã¯¤âµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Å¹¼ç¤Ë¡Ö¿Í¤òÆ»¤ËÌÂ¤ï¤»¤ë°Îî¡×¤¬¼è¤êØá¤¤¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤À¤Ã¤¿¡£ÎîÇ½¼Ô¤¬¤½¤Î°Îî¤òÉõ°õ¤¹¤ë¤È¡¢Å¹¤ÏÈËÀ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÎîÇ½¼Ô¤Ï¡¢°Îî¤Ë¡Ö¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¤ª¤â¤·¤í¤¤Áê¼ê¤¬¤¤¤ë¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¶¯ÅðÃÄ¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î²È¤ò¥«¡¼¥Ê¥Ó¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤¬¡¢°Îî¤¬°ÆÆâ¤ò¶¸¤ï¤»¡¢Èà¤é¤Ï·Ù»¡½ð¤Ø¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö°Îî¤òÂà¼£¤¹¤ë¿Í¤ÎÏÃ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢Æ©ÌÀ¿Í´Ö¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ËÁÌ¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö°Îî¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤º¤ËÂà¼£¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÈÁÏÅª¤Ê·Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£Êª¸ì¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°Îî¤ÎÇ½ÎÏ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¾ì¹ç¤È¡¢¥ª¥Á¤«¤é¤ÎµÕ»»¤Ç¹Í¤¨¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¿Í¤ò¾è¤Ã¼è¤ë°Îî´ØÏ¢¤ÎÏÃ¤ÏÁ°¼Ô¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ç¡¢Èæ³ÓÅªÏÃ¤¬ºî¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÎîÇ½¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁ°¿¶¤ê¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¶¯Ä´¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ã»¤¤¥Ú¡¼¥¸¿ô¤ÇÊª¸ì¤ò´°·ë¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥Á¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¤è¤ê¶¯Ä´¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áü¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÌðÆå¤µ¤ó¤ÏËÜºî¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸åÌ£¤Î°¤¤½ª¤ï¤êÊý¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¡¢¤½¤·¤Æ1ÏÃ¤Ë1¤Ä¤Ï²¹¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£°Õ³°¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÆ±ºî¡£¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§ÌðÆå(@yanaginga)