サッカーＪ２は２９日、最終節の１０試合が行われ、水戸と長崎がＪ１自動昇格を決めた。

試合前の時点で自動昇格の可能性を残していたのは、首位の長崎（勝ち点６９）、２位の水戸（同６７）、３位千葉（同６６）、４位徳島（同６４）の４クラブ。

最終節で徳島―長崎が直接対決。長崎は８年ぶり、徳島は５年ぶりの昇格を懸けての対戦で、初昇格を目指す水戸はホームで大分と、１７年ぶりの復帰を狙う千葉もホームで今治との対戦となった。

３カードで一番最初にスコアを動かしたのは千葉だった。立ち上がりから猛攻を仕掛けると、前半１１分にＦＷカルリーニョスジュニオがエリア内で倒されて獲得したＰＫを冷静に決めて先制した。さらに前半３１分には右ＦＫからＤＦ鈴木が頭で合わせて追加点を奪い、前半を２―０で折り返した。

徳島―長崎は、前半から徳島が試合を優位に進めると、前半４１分に渡が先制点を決めて前半を１―０で折り返した。

水戸―大分は前半は０―０で終えたが、後半１分にＦＷ多田が待望の先制点を決めると、同３０分にはＤＦ山本が追加点を決めて２―０。このままリードを守り抜き、悲願の初昇格を決めた。

一転して窮地に追い込まれた長崎だったが、後半２３分にＭＦ翁長が貴重な同点弾で１―１に追いつき、勝ち点１を積み上げてギリギリで昇格を決めた。

３位からの逆転を目指した千葉は、後半１分に後半開始から出場したＭＦ杉山の右クロスがＯＧを誘い、３点目。同２９分に石川大地がエリア内で冷静に相手をかわして４点目を決め、後半４０分にはエドゥアルドが５点目を決めた。５―０で今治に大勝したが、勝ち点１差で自動昇格を逃し、昇格プレーオフに回る。