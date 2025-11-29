◆カープ レジェンドゲーム（２９日・マツダ）

広島ＯＢが集結して３年半ぶりに「カープ レジェンドゲーム」が開催された。今年は１９７５年の創設初のリーグ優勝から５０年、被爆８０年の節目。「未来へつなぐ 平和への思い カープとともに」と題して実施された。

１９７５年１０月１５日にリーグ優勝を決めた試合（後楽園）の相手・巨人から中畑清氏、江川卓氏、高橋由伸氏の３人が参戦した。由伸氏は「夢のレジェンド対決」で、大野豊氏と対戦。ルーキーだった１９９８年８月４日の初対戦（東京Ｄ）でバックスクリーンに逆転３ランを運び、引退を決断させた相手だった。

「打った後に『「大選手に、歴史に名を残す選手になって』と言われた。そこまではいかなかったけど、まあまあ頑張れてよかった」

２７年ぶりの再戦は、７０歳とは思えない投球に差し込まれ、２打席ともに凡退した。「すごくてビックリした。ちょっと鍛え直さないと」と、脱帽した。

マツダスタジアムは、監督退任翌年の１９年に解説者として訪れて以来だったという。巨人で監督を務めた１６〜１８年は、広島がリーグ３連覇。特に同球場では３年間で１０勝２７敗１分けと苦しんだ。「３年間、かなり痛めつけられた。ここに来ると、改めて思い出しました」。苦い記憶はあるが、ユニホームを着て２万７５５０人の前に立った。「ＯＢ戦でも、この球場の盛り上がり。改めて広島はすごいなと感じました」と、温かい声援に感謝した。