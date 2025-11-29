思わぬ展開に、人気芸人がうれしい悲鳴をあげた。11月28日に放送された「パーラーカチ盛りABEMA店」では、人気企画「新たなパチスターを発掘 パーラーカチ盛り バイト面接」が実施された。この中で19歳の美女グラドルが、突如衣装を脱ぎ始め水着姿に。さらに共演した芸人に、恋人ばりにぴったりと寄り添うサービスぶりを見せた。

【映像】芸人大興奮！19歳美女グラドルの迫力ボディ

同企画には6人の美女が出演。コスプレ美女、ニューハーフ芸人、薬学生など、バラエティに富んだ面々が揃った。その中で2人目に登場したのが、19歳の美女グラドル・高月りなだ。

高月は父親に内緒でグラビア活動をしているが、迫力ボディの持ち主。バストのサイズは「FとGの間」だといい、現在は某有名女子大に通うお嬢様でもある。他の出演者が次々と特技やエピソードを出していく中、高月は「小学生の時、ギネス記録を取った」というフラフープに挑戦。しかもこの時、突如衣装を脱ぎ出し、スタイルが露わになる水着姿になったから男性共演陣も大騒ぎだ。

この行動に、さらば青春の光・東ブクロも思わず「うわうわうわ！」と慌てる中、パチスロを打って高月の姿が見えない森田哲矢は「え？え？え？」と混乱。その後、ビキニ姿の高月が、森田にぴったりと寄り添い「森田さん、頑張ったね♪」と語りかけると、目の前で迫力あるバストを晒された森田は思わず「きゃー！」「ちょっと待って！」と、喜びながらもパニックになっていた。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

