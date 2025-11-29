Photo: ヤマダユウス型

これ、憧れてた人もいるのでは？

セレクト系の雑貨屋さんやキッチン系のお店でよく見かけるのが、エピキュリアンのカッティングボードです。知る人ぞ知る、おしゃれなまな板ですね。

我が家もインテリアに本腰を入れ始めた時期に買ったのですが、いざ使ってみるとデザインだけでなく使い心地も良かったんですよ。

ただのまな板ではなく、木の繊維を合成することで密度をアップ。おかげで穴が少なくなり、雑菌が入り込みにくいという設計です。そのせいか薄型のわりにズシっと重く安定感があります。水はけも良好。

あと、4種類のサイズ展開＆黒色モデルがあるのも、まな板としては珍しい点。

僕も以前はOXOの大きなまな板を使ってたんですが、一回り小さなまな板を選ぶことでキッチンを広々と使えるようになりました。黒色もカッコいいよな〜。

サイズ・カラー次第ですが、ブラックフライデーで3割近く安くなっています。雑貨屋で買うと基本定価ですし、こういうものこそ今のうちにってやつです。

あ、食洗機対応してますよ！

