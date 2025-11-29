蒔田彩珠、二の腕あらわな純白衣装で登場 “理想の世界”明かす「自分の好きなものを胸を張って」
俳優の蒔田彩珠（23）が29日、都内で行われた映画『消滅世界』公開記念舞台あいさつに登壇。二の腕があらわな衣装で登場し、“理想の世界”について考えた。
【写真】美しい…二の腕あらわな衣装で観客を魅了する蒔田彩珠
蒔田は純白のドレスを着て壇上に。髪を結び、前髪はそろえた美しい姿で観客を魅了した。
作品にちなみ、“理想の世界”について司会者から質問を受けると、蒔田は「自分の好きなものとか、胸を張って誰にも否定されることなく公言できる世界がいい」と話した。
本作は、芥川賞作家・村田沙耶香氏の小説が原作。舞台は人工授精で子どもを産むことが定着した世界。夫婦間の性行為はタブーとされ、恋や性愛の対象は“家庭の外”の恋人か二次元キャラが常識になる。
“両親が愛し合った末”に生まれた主人公・雨音は母親へ嫌悪感を抱いていた。住民全体で計画的に人工授精、出産、管理を行い、住民みんなで子育てをする実験都市「エデン」が千葉に作られる。恋愛も性もない“理想の楽園”へ、雨音と夫の朔は居を移すが、その“正常”な日々は一変し、二人の関係を狂わせていくというストーリーとなる。
舞台あいさつには蒔田のほか、柳俊太郎（※柳＝木へんに夘）、恒松祐里、結木滉星、川村誠監督が登壇した。
