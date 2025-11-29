11月29日（土）第一部 ひる3時55分〜4時55分（※関東ほかで放送）・第二部 よる7時〜10時54分 日本テレビ系で放送の「ベストアーティスト2025」。BALLISTIK BOYZは「Stardust Forever」を披露。出演前にコメントを寄せてくれた。

Q：「Stardust Forever」は、90年代〜2000年代のポップパンクを彷彿とさせる楽曲という印象を受けました。この楽曲の魅力をお教えください。

日郄竜太：今年から「BALLISTIK BOYZ 第2章」をスタートさせたので、第2章の幕開けにふさわしい楽曲を作らせてもらいました。歌詞も、疾走感のあるトラックとメロディーラインも、自分たち自身すごく背中を押されるような、鼓舞されるような気持ちにもなりますし、きっとこの楽曲を聴いてくださる皆さんにとっても、何かパワーになったり、背中を押せるような、そういう力のある楽曲だと思っています。

Q：振り付けで工夫した点をお教えください。

加納嘉将：キャッチーさがすごくある楽曲なので、それとリンクするように振り付けも大ぶりで、見る人がすごく入ってきやすいような振り付けを意識しながら踊っています。このキャッチーさを歌とダンスで表現していることで、曲の良さを最大限魅力的に出せたのかなと思います。

砂田将宏：間奏のみんなで集まるところや、イントロと終わりでみんなで肩を組んでいるところで、第2章をスタートさせた僕たちの勢いを表しています。

Q：本日の衣装で注目してほしいポイントをお教えください。

松井利樹：このジャケットを自分がデザインさせていただきました。硬すぎず柔らかすぎず、生地にもこだわっています。自分たちのブランドでもある「HYSFORM™」というブランドで、全員お揃いのジャケットを着てチーム感もありますし、上下レザーということで高級感もあって、テレビ番組で歌唱する上で照明が当たると「ツヤっと感」も出ると思います。あとは、インナーをキラキラにしたり、パフォーマンスだけでなく身なりから輝いていこうという思いを込めた衣装です。

Q：アジアでの活動も精力的に行われていますが、アジアでの経験を通して成長していると感じている点や、グループの活動に活きている点はどんな点ですか？

奥田力也：今年は初めて行かせていただく国もあって、どういった感じになるのかと不安もあったんですけど、それまでにタイだったりいろんなところに行かせてもらっていたので、その経験を活かせることができました。初めて行った国でも、ライブを通して自分たちの伝えたいこと、自分たちの夢、目標を伝えることができたので、改めて、BALLISTIK BOYSが今後どうしていきたいかということをしっかりと国内のBALLY'S（ファン）の人たち、海外のBALLY'S の人たちにも伝えることができました。自分たち7人と世界中にいるBALLY'Sがさらに一つになって高みを目指していけたらなと思っています。

Q：「この人生80年」など人生を描いた「Stardust Forever」の歌詞に込めたメッセージにちなみ、これからの人生で実現したいことは何ですか？

深堀未来：BALLISTIK BOYZが結成当時から掲げている一番大きな目標はワールドスタジアムツアーなので、しっかりそこを目指してこれからも頑張っていきたいです。（個人的には）モナコのF1を見たいです。（商業施設のバンジージャンプとして）世界最高のマカオのバンジージャンプを飛びたいです。

Q：「LDH PERFECT YEAR 2026」を控えています。意気込みや、PERFECT YEARに関しての先輩アーティストからのアドバイスなど、PERFECT YEARを迎えるにあたっての思いやエピソードをお教えください。

砂田：PERFECT YEARという6年に一度のお祭りの年は、LDH一丸となって、チームそれぞれサポートし合って高め合って、LDHで日本のエンタメ・世界のエンタメを盛り上げていこう、チーム戦で行こうという志・マインドを持つようにと言われることが多いです。なので、来年はBALLISTIK BOYZもLDHのエンタメを盛り上げられるように頑張りたいと思います。

Q：今年一年間の印象に残った出来事をお教えください。

海沼流星：今年は僕らBALLISTIK BOYZ全員で、事務所の大先輩・EXILE さんのツアーファイナルに僕らも（ツアーの「STARTING MEMBER」として）EXILEとして出られたというのが印象的でした。本当にずっと、小さい頃から全員EXILE さんに憧れてLDH に入っているので、そこに僕らがEXILE になって出られるというのは想像もしていなかった、夢のような時間でした。

Q：最後に、改めて視聴者の方へのメッセージをお願いします。

砂田：まずは初出演できたことを本当に光栄に思っていますし、こんなにも豪華なアーティストの皆さんと一緒に出られることがまず何より本当に嬉しいです。多分、今日初めてBALLISTIK BOYZのパフォーマンスを見る方がほとんどだと思うので、その皆さんに衝撃を与えられるようなパフォーマンスを、LDHを代表してぶちかましたいと思いますので、楽しみにしていてください！

