冷凍ほうれん草で包丁レス＆ワンパン「ほうれん草とツナのクリーミィうどん」を作ってみた！

平日ランチに最適「ツナとほうれん草のクリーミィうどん」作ってみた！

平日のランチにぴったりのうどんですが、健康のために野菜を足そうと思うと、包丁やまな板を出してくるのが億劫になってしまう…そんな経験をしたことがある方、多いと思います。

そんな時に便利なのが、冷凍のカット野菜。今回は冷凍ほうれん草とツナ缶を使った、包丁なしで作れる簡単うどんレシピを試してみました。

材料をまとめてフライパンに投入

1. 材料はゆでうどん、ツナ缶、冷凍ほうれん草、牛乳、粉チーズなどです。材料を全てフライパンに入れたら、強めの中火で熱します。





2. 牛乳が湧いてきたら火を弱めて、箸で混ぜながら加熱していきます。少しずつ水分が煮詰まり、とろみがついたら完成です！





チーズ＆ツナが濃厚！





盛り付け後、仕上げにブラックペッパーを振りました。この日はバタバタと忙しかったのですが、このうどんは調理時間が5分程度と手早くできて最高でした。

それでは、さっそくいただきます！





ツナ缶のうまみと牛乳のミルキーさが混ざり合い、うどんにしっかりと絡まっておいしい！

冷凍ほうれん草はえぐみがなく、ちょうどいい歯ごたえが残っていて、スピードランチでもしっかり野菜が食べられているという安心感が得られます。

仕上げに入れたブラックペッパーで全体の味がキリッと引き締まり、メリハリのついた味わいでした。途中でさらに粉チーズを足してもおいしいかもしれません。

食後の洗い物はフライパン一つと菜箸だけで、後片付けも手早く終わりました。忙しい日はこのうどんを作る、と決めておけば気がラクになるかも…！

実際に調理する際のコツは？

ツナは汁ごとフライパンに入れると、濃いうまみを余すところなく楽しめます。

牛乳を沸騰させると分離してしまうので、火加減が強すぎないように意識してくださいね。

洋風うどんでマンネリ防止に◎

うどんは忙しい時のお助けメニューですが、、毎回めんつゆと薬味で和風仕立てにして食べると早々にマンネリ感が出てしまいます。

そんな時は、今回のように洋風のクリームうどんにすると、飽きずに食べられるなと思いました。

凍ったままで調理できる冷凍ほうれん草だからこそ、ここまで手早くできて、緑葉野菜もきちんと取れるメニューになったのだと思います。

ひと皿で野菜と魚がとれる、バランスのよいランチを手早く作りたい時に、ぜひ試してみてくださいね。

（TEXT：菱路子）