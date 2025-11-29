「空港に行く時は、スリッパとパジャマの着用をやめないか」──11月24日（現地時間）、米国運輸長官ショーン・ダフィー氏は、ニュージャージー州ニューアーク国際空港で、ホリデーシーズンに先駆けて記者会見を行った。

【写真を見る】「ダメなの？」飛行機でCAから【不適切】と指摘を受けた女性の姿ほか、アスレジャーを着用する米・セレブたち

会見では飛行機内のマナー向上を求める趣旨で冒頭の提言がなされたが、この"パジャマ発言"がいま全米で大きな物議を醸しているというのだ。大手紙国際部記者が解説する。

「ダフィー長官による"パジャマ発言"の背景には、アメリカにおける機内トラブルの増加があります。米・運輸省（DOT）によると2021年以降1万3800件の乗客トラブルが発生しており、2019年と2024年を比較すると倍増傾向にあるとのこと。

DOTはこうした治安悪化を危惧しており、マナー向上を呼びかけています。ただし、反応の多くは否定的なものでした」

ネット上では〈空港にドレスコードを求めれば、トラブルが減るものか？〉〈飛行機の席は窮屈だ。せめて快適な服装をさせてくれ！〉など批判が殺到。ただし、なかには〈公共の場にエチケットを求めるのは当然〉〈時代によってマナーが変化していくのは当たり前のことだ。昔はタバコも吸えた〉と賛同する声もある。

とはいえ、前出・国際部記者は「空港での服装は議論の的になることも多い」と語る。特に、昨今議論が起こりがちなのが"アスレジャー"だ。

アメリカン航空の規約には

アスレジャーとは、『アスレチック（運動競技）』と『レジャー（余暇）』を融合させた、『アスレジャー』というファッションジャンル。コロナ禍を境にフィットネス文化が浸透したことで、女性がアクティブウェアを私服として着こなすスタイルが定着しつつある。

「今年9月には、元プレイボーイ誌のモデルであるサラ・ブレイク・チークさんが、アスレジャーを着用して、アメリカン航空の飛行機に乗り込もうとしたところ、客室乗務員から注意を受けたとのこと。チークさんがその内容をXで発信すると、ネット上で大論争が巻き起こりました」（前出・国際部記者、以下同）

チークさんは、スポーツブラにタイトなレギンスを履き、チェックシャツを一枚羽織ったラフな格好。当該ポストによると、客室乗務員からシャツのボタンをしめるよう注意されたと主張。〈大きな胸でアスレジャーは禁止というドレスコードがアメリカン航空にあるなんて知らなかったわ〉とコメントした。

「この投稿は14.5万回ほど表示され、さまざまな意見が飛び交いました。アメリカン航空では、運送約款には『裸足や周りの気分を害する服装は認められません』と定められていることを挙げ、『チークの服装は不適切な服装に当たるのではないか』『スポーツブラは下着のようなものじゃないか』と指摘する声や、『アスレジャーは一般的な私服だ。問題ないように見える』などの声もありました。

今後、機内マナーを求める声が大きくなるにつれて、"アスレジャー"のようにその実用性の高さから評価されているファッションも議論の的になることが危惧されています」

"マナーは身だしなみから"とはよく言うものの、「空の旅」においては意見が分かれるところなのかもしれない──。