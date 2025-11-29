½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡¢¶âÂô¤ÈÎëÌÚ¤¬¼ó°Ì¡¡¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢ºÇ½ªÀïÂè3Æü
¡¡¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¥ê¥³¡¼ÇÕÂè3Æü¡Ê29Æü¡¦µÜºê¸©µÜºêCC¡á6543¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë8°Ì¤«¤é½Ð¤¿¶âÂô»ÖÆà¤¬68¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢71¤ÎÎëÌÚ°¦¤ÈÄÌ»»6¥¢¥ó¥À¡¼¡¢210¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£2ÂÇº¹¤Î3°Ì¤Ë´ä°æÀéÎç¤È¿½¥¸¥¨¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»3¥¢¥ó¥À¡¼¤Î5°Ì¤ËÈª²¬Æà¼Ó¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¤é4¿Í¤¬¤Ä¤±¡¢2¥¢¥ó¥À¡¼¤Î9°Ì¤ÇÆ£ÅÄ¤µ¤¤¤¡¢°ÂÅÄÍ´¹á¤é¤¬ÄÉ¤¦¡£¼ó°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¤Î·ê°æ»í¤Ï77¤ÈÊø¤ì¡¢1¥¢¥ó¥À¡¼¤Î13°Ì¤Ë¸åÂà¡£Ç¯´Ö½÷²¦¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¤Ï1¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î21°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê½Ð¾ì40Áª¼ê¡¢À²¤ì¡¢µ¤²¹16.6ÅÙ¡¢À¾ÆîÀ¾¤ÎÉ÷1.1¥á¡¼¥È¥ë¡¢´ÑµÒ3476¿Í¡Ë