吉本芸人、給料明細公開でネット衝撃「振り込み手数料の方が高そう」「見たことない」2ヶ月前の“1384分の1”
【モデルプレス＝2025/11/29】お笑い芸人のガリガリガリクソンが11月29日までに、自身のX（旧Twitter）を更新。給料明細を公開し、話題を呼んでいる。
ガリガリガリクソンは、所属事務所・吉本興業からの給料明細を添え「103万円の壁の前に103円の壁に弾き返された」「愛していると言ってくれ」と続けて投稿。明細には、その他支払の欄に「113」、差引支払額の欄に「102」と記されている。また、9月24日に投稿した、手取り13万8420円の給料明細を引用し、「2ヶ月前の1384分の1の純情な感情」ともコメントした。
この投稿に、ファンからは「見たことない（笑）」「逆にどうしてその値段なのか気になる」「振り込み手数料のほうが高そう」「応援してます」といったコメントが寄せられている。。（modelpress編集部）
