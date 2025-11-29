ももクロ大満足！コカド先生のミシン教室開催「この手芸教室、また来たい！楽しい！」

「一夜限りのゲストとの深夜食」をテーマに、ゲストとの極上トークをメインディッシュに見立て、メニューを選びながら会話を楽しむ番組『ももクロちゃんと！』。

11月29日（土）放送のゲストは、前回に続き、ミシンに魅了され人生が激変したという、お笑いコンビ・ロッチのコカドケンタロウが登場。前回、ミシンの初心者講座を受けたももクロは、実践編としてオリジナルのトートバッグを作ってみることに。

まずは生地選びからスタートする一同。目を輝かせながら生地を選ぶなか、佐々木彩夏は「裏表で違う生地はできますか？」とコカドに相談する。しかし、「今日は無理！」と一蹴されてしまい、落ち込む。あれもこれもしたいとイメージがふくらむ面々に「やってみよう！ 今日、ケツあるん？」とコカドも熱が入っていく。

無事に生地を選び終え、ミシンの前にスタンバイした百田夏菜子。「先生！ 縫い始めていいですか？」という自由な発言にも「アカン！」と指導が入る。「袋にするときは…」と一生懸命説明するコカドに対し、手元の作業に集中して耳を貸さない4人。

突然「ドラえもんの（四次元）ポケットみたいなのをつけたい！」と言い出す高城れにの言葉を受け、コカドは「直線以外むずいからね！ 練習でやってないでしょ」とあくまで初心者編としての指導を続ける。その言葉に心が折れた高城は「やっぱりポケットやめます…」と、しょんぼりした表情を浮かべた。

ひとりで自由な4人の生徒を見守るコカドはてんやわんやになり、「ちょっと待ってよ。俺、言ったよね？」「なんでこうなった？」「言われたことやった？」と振り回される。

カメラがあることを忘れ、無心にミシンと向き合う4人。その様子をコカドは少し離れて、「いいね〜」と満足気に腕組みしながら眺める。若干口調は厳しいが、最後まで丁寧に向き合ってくれるコカド先生に「この手芸教室、また来たい」と玉井詩織は気に入った様子。

そうこうしているうちにトートバッグを完成させ、自分たちがこだわったポイントを披露していく。コカドが選ぶ、ミシン教室の最優秀生徒はいったい誰なのか？