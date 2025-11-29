「ばけばけ」北香那、撮影中の誕生日サプライズは「今までの誕生日で1番」
女優の北香那（28歳）が、11月28日に放送された情報番組「ニュースーン」（NHK）に出演。朝ドラの撮影中に誕生日を迎えたが、高石あかりらからサプライズで祝福してもらって「今までの誕生日で1番のサプライズ的だったな」と思ったと語った。
朝ドラ「ばけばけ」でヘブン先生に恋心を抱くお嬢様、江藤リヨを演じる北香那が、番組のインタビューに対応。
流暢に英語を話す役であるが、北によると「英語は全くできないですし、お芝居でも英語を使ったことが1度もなかったので。耳だけで、音だけでセリフを覚えるという作業を初めてやったと思いますね。完全に、毎日、毎日聴いて」と話し、これまでセリフを覚える時は目で読んでいたが耳で覚える方が正確かもしれないと思ったと語る。
高石あかりとのシーンでは、台詞が嫌味っぽく聞こえてしまう可能性もある言葉だったので「憎めなさというのを表現したいと思っていた時に、本当にキョトンとして『あら、大変ね』というテンション感を大事にしました」とコメント。
また、撮影中に誕生日を迎えたそうだが、「あかりちゃんがさっき（のカメラテスト）と違う動きをして、芝居変わったんだ、と思って見てたら、あかりちゃんがバッと振り向いて『おめでとうございます！』って両手にプレゼントを持ってお祝いしてくださったんですね。その瞬間、松野家の皆さんが出てきて、照明がピカピカして『ハッピーバースデー、トゥーユー！』って祝ってくれて。すっごいびっくりしたんですけど。今までの誕生日で1番のサプライズ的だったなと思って。私は本当に嬉しかったですし、すごくステキな現場だなというふうに思いました。すごく印象深いです」と語った。
