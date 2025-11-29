女優の天海祐希（58歳）が、11月28日に放送された宣伝番組「劇場版『緊急取調室 THE FINAL』特別番組」（テレビ朝日系）に出演。「緊急取調室」で共演した女優・桃井かおりについて、「桃井かおりだ！と思って感激」したと語った。



天海祐希らが映画の見どころについて話した後、過去の「緊急取調室」のシーズンを振り返る座談会が行われた。



天海はこれまでのシーズンで印象に残っているエピソードについて、桃井かおりが出たシーズン4を挙げ、「自分よりも経験もあり、力がある大女優さんと一緒にシーンを作れたと思うとものすごい経験。緊張しましたね」と振り返る。



天海によると、撮影中に「ごめんなさい、敬称略なんですけど、『桃井かおりだ！』と思って感激して見ていて」と語った。