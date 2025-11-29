日本酒などを長期間熟成させて造る「古酒」に熱い視線が注がれている。

時間の経過が生み出す、深みのある香りや味が魅力。酒造りの活性化にもつながると期待されている。（山田朋代）

試飲ツアー盛況

「きれいな琥珀（こはく）色ね」「フワッと香って、余韻が続く」

１１月中旬の午後、兵庫県加古川市にある酒蔵で、古酒を試飲できる見学ツアーが行われた。この日は十数人が参加。ワイングラスを手に約２時間、全国各地の酒蔵から集められた約１６０銘柄の古酒の貯蔵状況などを見学しながら、いくつかの銘柄の飲み比べを楽しんだ。

大阪市の団体職員の女性（５２）は、３０年ものなど３種類をブレンドした古酒などを味わった。「日本酒は普段あまり飲まないが、古酒はまろやかで飲みやすかった」と、満足そうに話した。

ツアーを主催したのは、人材サービス大手「パソナグループ」の子会社で、古酒の製造販売をしている「匠創生（たくみそうせい）」（兵庫）。全国から厳選した古酒をブレンドするなどし、「古昔（いにしえ）の美酒」のブランド名で販売するが、８月から貯蔵などを行う酒蔵ツアーを始めた。「古酒の認知度はまだまだ低い。ファン拡大につなげたい」と、社長の安村亮彦さん。ツアーは月２回の開催で、料金はひとり２２００円。各回１２人の定員が埋まるほど盛況という。

古酒には明確な定義はない。全国の蔵元など約５０社でつくる「長期熟成酒研究会」では蔵元で満３年以上貯蔵した日本酒を「熟成古酒」とする。仕込みの違いや貯蔵条件で熟成度合いが変わり、香り一つとっても、カラメルやナッツなど多様。一般的に年代が古いものほど、色、味が濃くなる傾向があり、１本１００万円以上で取引される高額品もあるという。

近年、古酒が注目を集める背景には、日本酒の消費の低迷と好みの多様化がある。国税庁によると、日本酒の出荷量は２０２３年度に３９万キロ・リットルで、ピークの１９７３年度の２割程度。そうした中、需要喚起や差別化を狙い、一部の蔵元が古酒にも力を入れ始めた。飲酒する人が減少傾向にある一方、品質を求める層と割安感を重視する層の二極化が進み、ウイスキーやジンなど他の酒類が若者の関心を集めている。

「お酒の経済学」（中公新書）などの著書がある一橋大名誉教授の都留康さんは「熟成を重ねるほどに希少性が高まる古酒は商品の物語性を重視する消費者を引きつけている。業界活性化の起爆剤になりうる」と指摘する。

古酒を楽しめる店も人気だ。東京都千代田区のバー「熟と燗（かん）」では、古酒で作った煮込み料理などを食べながら、最も古いもので６４年産の古酒を飲むことができ、気に入ったものは買うこともできる。マスターの上野伸弘さん（６４）は「酔うためだけに飲むのではなく、少量をゆっくりと口に運び、味を探るのが熟成した日本酒の楽しみ方」と話す。

東京都港区の「熟成古酒処（どころ）」は、長期熟成酒研究会が運営するアンテナショップだ。全国えりすぐりの逸品がそろい、立ち飲みも購入もできる。

古酒のさらなる魅力向上に向けた取り組みも進む。同研究会は２００５年から、独立行政法人「酒類総合研究所」（広島）などと、「日本酒百年貯蔵プロジェクト」を実施している。

東京都北区にある国の重要文化財「赤煉瓦（れんが）酒造工場（旧醸造試験所第一工場）」の地下で、全国２８の蔵元などの本醸造酒、吟醸酒などを１００年間保管。風味や成分の変化を追跡し、製造に生かす。今月７日には、２０年目の酒を試飲する検査も行われた。

同研究会会長で、酒造会社「本田商店」（兵庫）会長の本田真一郎さん（７４）は「個性の強い古酒は多様性の時代にふさわしい酒だ。日本の文化ともいえる蔵の味を追求し、技術を継承していきたい」と話している。

市販品で造り 堪能も

自宅でも古酒を堪能できる。

白木恒助商店（岐阜市）は自身で熟成させる日本酒「達磨正宗（だるままさむね） 未来へ」（１本４０００〜５０００円）を販売。瓶の中に入っている空気が多く、熟成が進みやすいという。

市販品で造ることもできる。酒類総合研究所の磯谷敦子さんによると、未開封の瓶を暗所で保管すれば熟成は進む。純米酒や本醸造酒は一般的に、常温で熟成し、色や香り、味わいの変化を楽しめる。

器も重要だ。「熟と燗」の上野さんが薦めるのは、大きめのワイングラス。「味わいによって適した器の形がある」と言い、芳醇（ほうじゅん）で重厚感のあるものは口径が広く縁が反り返った赤ワイン用、大吟醸酒などは口の狭い白ワイン用が向いているという。