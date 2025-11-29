芸人やタレントも動画編集ができないと仕事が広がらない？テレビ界が注目する「ショート動画」ブーム

テレビ界が注目する「ショート動画」ブーム

日本テレビ、ＫＤＤＩ、サイバーエージェントが協力して、ＡＩと人間が共演する縦型ショートバラエティ『びっくりあいらんど』を制作。11月17日から配信すると発表した。

「藤本敏史（54）や松村沙友理（33）を起用するなど、なかなか気合が入っています。スマホでの視聴に適した１〜２分の短尺ドラマ″縦型ショートドラマ″が人気ですが、そのバラエティ版が定着するかどうか、見ものですね」（広告代理店関係者）

藤本美貴（40）と横澤夏子（35）がＭＣを務める『夫が寝たあとに』（テレビ朝日系）など、切り抜き動画がＴｉｋＴｏｋでバズったことで視聴率や見逃し配信の再生回数が上向く番組が増えており、各局が公式ＳＮＳでのショート動画アップに力を入れている。

「番組ディレクターらが片手間で撮影した動画がほとんどですが、若い世代にアピールしたい映画やドラマだと、ＳＮＳに特化した専門のスタッフを起用するケースもあります。ファンや視聴者が番組を切り抜いて無断転載するのは本来であれば著作権侵害にあたりますが、悪意がなく、番組の宣伝に貢献しているものに関しては、黙認しているところが多いのではないか」（キー局プロデューサー）

ショート動画を活用して、高額収入を得る無名の芸人も出始めている。

「人気アパレルブランド『Ｓｕｐｒｅｍｅ』の無愛想な店員モノマネで大バズりした『おミュータンツ』の宮戸フィルム（36）は、コンビとしてのテレビ露出はほぼありませんが、ショート動画だけで月100万円近く稼ぐこともあるのだとか。元外資系ＣＡのＣＲＡＺＹ ＣＯＣＯ（39）は劇場にはほとんど立っていませんが、ＳＮＳのショート動画がウケたのをキッカケにテレビ出演を増やしています」（制作会社ディレクター）

一方で「ショート動画発の芸人が本格ブレイクするのは難しい」との声もある。

「″映画『国宝』っぽいシリーズ″や″○○県民あるある″など、ショート動画は面白さより話題性や共感性が重視される。お笑い番組に″ショート動画芸人″を呼んでも、タイミングを逸するとウケないんですよ。人気の高まりを受けて、各局がＹｏｕＴｕｂｅｒを起用した時期がありましたが、彼らの面白さは編集があってこそ。生放送やコメンテイターでは魅力が発揮できず、使い捨て状態になったのを想起させます」（放送作家）

そう言いつつ、「芸人やタレントも動画編集ができないと仕事が広がらないフェーズに入った」とこの放送作家は続けた。

「テレビ不況を受けて、オーディションが激減。劇場にスタッフを派遣して有望株を発掘する余力もない。だから、無名のタレントがキャスティング候補に挙がるには、ＳＮＳやＹｏｕＴｕｂｅで動画をバズらせるしかないのです。いまや裏方にも動画編集力が求められていて、若手の放送作家は″動画編集ができること″が採用条件になっていることもある」

だが、大物タレントが参入するかといえば、関係者は否定的だ。

「面白ければバズるという世界ではないし、結果が即、数字で出る。大御所にはリスクが大きすぎる」（芸能プロ幹部）

ショート動画ブームは、局地的な現象で終わるのか!?

『FRIDAY』2025年11月28日・12月５日合併号より