病院で先生に「太り過ぎ」と指摘されてしまったという猫さん。すると、飼い主さんも驚く想像以上にご不満な表情の投稿がXで360万回以上も表示され、「真顔になるよね」「機嫌なおしてー！」「むすくれ顔が可愛いこと（笑）」といった声が寄せられ話題になっています。

先生に「太り過ぎ」と指摘されて…

Xアカウント「キンカローのししゃも (@shishamo_nanoda)」は、キンカロー（マンチカンとアメリカンカールのMIX猫）の「ししゃも」ちゃんという猫さんの日常を投稿しています。

この日は病院に行くことになっていたというししゃもちゃん。いざ、先生に会いに行くと、なんと衝撃的な一言を放たれてしまったのだとか！それは……

「ちょっと太り過ぎです」

ししゃもちゃんは女の子。太り過ぎと言われてしまったことがよほどご不満だったのでしょう。先生に放たれた一言に、怒りや悲しみの感情がヒシヒシと伝わってくるような表情をしていたそうです……。

少しばかりの抵抗として、どことなくカメラを睨みつけているようなししゃもちゃん。女の子に「太り過ぎ」は禁句かも！？

感情がヒシヒシと伝わるお顔が大反響！

ししゃもちゃんの複雑な乙女心がヒシヒシと伝わってくる表情は、Xに投稿されると瞬く間に拡散され、記事執筆時点で360万回以上も表示されるほど話題になっています。

リプライ欄には「真顔になるよね」「むすくれ顔が可愛いこと（笑）」「少し怒っているようだ」などの声が殺到し、ししゃもちゃんの機嫌を案じる声も寄せられました！

Xアカウント「キンカローのししゃも」では、今回ご紹介したししゃもちゃんの可愛らしい姿がたくさん投稿されています。

可愛らしい姿からちょっぴりクスッと笑えるような態度まで、幅広い姿を見せてくれるししゃもちゃんの日常をぜひ楽しんでくださいね！

写真・動画提供： Xアカウント「キンカローのししゃも (@shishamo_nanoda)」さま

