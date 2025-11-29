自分より小さな赤ちゃんのことが大好きな猫さん。里親が決まるまで、預かり子猫さんと暮らしていたのだそう。仲睦まじい2匹の様子が可愛らしいと投稿は5300回以上もいいねされ、「スクロールするごとに魂が浄化される思いです」「親子みたいだね」とのコメントが集まっています。

【写真：預かり子猫にそっと寄り添っていた先輩猫…まるで本当の親子のような『尊すぎる2匹の様子』に感動】

預かり子猫さんに寄り添う猫さん

Instagramアカウント「キジトラ猫きららと三毛猫れもんとひかいちミルキー」さまに登場したララちゃんは、赤ちゃんが大好きなのだとか。この日は、預かり子猫のミケちゃんにそっと寄り添っていたとのこと。

ララちゃんは、投稿主さん宅に来る預かり子猫の体調がよくなかったりすると、気づいてよく添い寝してくれるのだそう。体を温めてあげたり、異変がないか気をつけて見ていてくれるのかもしれません。

まるで本当の親子のような2匹

寄り添う2匹の姿は、まるで本物の親子のようです。ミケちゃんもララちゃんの存在にすっかり心を許しているようで、なんだかのんびりとした時間が流れています。

ミケちゃんは、地域の保護猫団体からの預かり子猫で、現在はすでに里親さんの元に旅立ったとのこと。ずっとのお家に行く前に、優しいララちゃんにお世話をしてもらえてきっとミケちゃんも嬉しかったと思います。

預かり子猫たちとの日常

投稿主さんのお家には、ララちゃん以外にも3匹の猫たちが暮らしているのだそう。また、地域の保護猫団体で保護された子猫たちが次々とやって来て、一時的に一緒に過ごしているとのことです。

先住猫さんたちは、子猫たちの存在にすっかり慣れてしまっている様子。子猫たちは、ずっとのお家に行く前に、猫の社会を学ぶことができて勉強になりますね。

寄り添う2匹の猫の姿は、Instagramで5300回以上もいいねされ、「ミケちゃんに寄り添うララちゃん…ママだね」「ララちゃんがいるから子猫たちも安心ですね」「優しい世界が溢れてるね」「ララちゃん、母性本能の強い子なんですね、ララちゃんにあってミケちゃん幸せですね」「素敵すぎます」「ララちゃん本当に優しい子」「ミケちゃんも本当のママみたいに甘えてますね。尊い…」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「キジトラ猫きららと三毛猫れもんとひかいちミルキー」さまには、先住猫たちと入れ代わり立ち代わりやってくる子猫たちの暮らしの様子がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「キジトラ猫きららと三毛猫れもんとひかいちミルキー」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。