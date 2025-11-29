

北川景子(C)MBS

女優の北川景子が、11月30日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（22時〜）に出演。今明かされる北川景子の“妻の顔＆ママの顔”。 “生身の北川景子”が垣間見える60分。

【写真】北川景子『日曜日の初耳学』場面カット

林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは、「あなたを奪ったその日から」「ばけばけ」「ナイトフラワー」など話題作への出演が続く北川景子。

今回のインタビューでも、そんな“生身の北川景子”の魅力があちこちで爆発。「私は朝起きて一番の自分の顔を知っているので…。いい“ブレーン”がたくさんついていると思っていただければ(笑)」と語るなど、ユーモアたっぷりの本音が次々と飛び出す。

プライベートでは２児の子育て真っ最中でもあり、当初はオファーを辞退しようかと考えていたという。育児をしながら、大阪で行われる撮影に参加するのは「とても大変です」と本音も…。出演をためらう北川に「頑張って出てほしい」と強く勧めたのは、夫・DAIGO。北川自身も「意外だった」と振り返る、DAIGOが「ばけばけ」出演を積極的に勧めた衝撃の理由とは？

番組では今回、そんな北川夫妻と家族ぐるみで付き合う“パパ友”高橋光臣と、親友であり“ママ友”でもあるイモトアヤコがVTRで登場し、“理想の夫婦”のリアルを暴露する。普段の北川をよく知る２人が「あとで怒られるのイヤだから…」(高橋)、「あんまり言いたくないけど」(イモト)とためらいつつこっそり教えてくれた“景子ママ”の素顔とは？

さらに、一緒に映画を観に行く仲だという後輩・南沙良がリモートで登場。北川が「恥ずかしくて穴があったら入りたい」と語る天然エピソードを明かす。

さらに、女優・北川景子のルーツにも迫る。鮮烈デビューを飾ったものの、その後100本以上のオーディションに落ちまくったという北川。悔しさばかりの日々の中、“投げやりな態度”で参加したオーディションで出会い、その後の俳優人生を大きく変えてくれた恩師・森田芳光監督の忘れられない言葉を告白する。「クランクインの日に真摯に謝りました」という衝撃のオーディション当時のエピソードも赤裸々に語る。そして、阪神淡路大震災で被災し鬱々とした少女期を過ごした北川を救った中学時代の恩師からの教えも…。苦しい日々を救ってくれた２人の恩師の言葉と、そこに込められた想いとは…？

そして「自分の戻る椅子はなくなってしまうのではないか…」と不安だった産休期間…。女優人生で感じてきた等身大の悩みや不安を率直に打ち明ける。