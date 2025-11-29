え、それ【3COINS】で買えるの！？ おしゃれで優秀♡「スマホ便利アイテム」

ちょっとした不便をおしゃれに解決してくれそうな、スマホ周りの便利アイテムが【3COINS（スリーコインズ）】に揃っています。見た目にも機能にもこだわったラインナップで、日常をちょっと快適に、そしておしゃれにアップデートしてくれるかもしれません。今回は、毎日に寄り添ってくれそうなスマートなアイテムたちを、厳選してお届けします。

レザー調の質感が◎ 大人に似合うスマホショルダー

【3COINS】「レザー調スマホショルダー」\330（税込）

お気に入りのスマホケースに取り付けるだけで、身軽にお出かけできそうな便利なショルダーストラップは、ほどよい太さとレザー調の上品な質感が特徴で、装いにさりげなくアクセントを添えてくれそうです。長さ調節が可能なので、斜めがけにも肩がけにも対応。アイボリーとブラックの2色展開で、コーディネートのテイストを選ばず使えそうなのもうれしいポイントです。

身軽がうれしい！ スマホ一体型のカードホルダーが超便利

【3COINS】「スマホ用カードホルダー」\330（税込・セール価格）

スマホと一緒に持ち歩けるカードホルダーは、ミニマル派さんにうれしい便利アイテム。薄くて軽く、ポケットのような感覚で使えそうなうえ、紙幣や硬貨、カード類をスマートに収納できそうです。装着は弱粘着タイプのシールでスマホケースに貼るだけで、付け外しが簡単そうなので、ケースを変えても繰り返し使えそうなのが魅力です。財布いらずで身軽に過ごせる、頼れる相棒になってくれそう。

長時間のスマホ操作に。毎日使いたくなる軽やかグラス

【3COINS】「ブルーライトカットグラス」\1,650（税込）

スリーブとセットになったブルーライトカットのグラスは、目をおしゃれに守ってくれそうな頼れる存在。シンプルなデザインだから、どんなコーデにも自然になじみそうで、デスクワークやスマホ操作が多い日にもぴったりです。ブルーライトカット率は約20%で、日常的なスマホやPCの使用による目の負担をやわらげてくれそう。持ち運びに便利そうなスリーブ付きなので、外出先でも気軽に使えそうなのもうれしいポイントです。

コーデにさりげない華やかさを添えるフェイクファー付き手袋

【3COINS】「ファー付きスマホ対応手袋」\660（税込）

手首にあしらわれたフェイクファーが、装いに品のあるアクセントを添えてくれそうな手袋は、人差し指と親指にスマホ対応の機能が付いているので、着用したままのスマホ操作もスムーズそうです。普段のコーデになじみやすそうなベージュとブラックの2色展開で、気負わず取り入れられそうなのも魅力のひとつ。防寒もおしゃれも叶えてくれそうな、これからの季節にうれしいアイテムです。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

