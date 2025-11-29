◆第１２回京都２歳Ｓ・Ｇ３（１１月２９日、京都競馬場・芝２０００メートル、良）

年末のＧ１や来春のクラシックを見据える２歳馬による中距離重賞は１１頭立てで行われ、北村友一騎手が騎乗した９番人気のジャスティンビスタ（牡２歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）が直線で鮮やかな差し切りを決め、無傷２連勝で重賞初勝利を飾った。勝ちタイムは２分０秒４。

１０月１３日の新馬戦（京都・芝１８００メートル）を２番手から抜け出して勝利。２００メートルの距離延長と相手強化を問題にせず、タイトルを手にした。三木正浩オーナー、吉岡調教師ともに２１年ジャスティンロック以来のレース２勝目。

２着は１０番人気のアスクエジンバラ（岩田康誠騎手）、３着は３番人気のゴーイントゥスカイ（荻野極騎手）だった。

北村友一騎手（ジャスティンビスタ＝１着）「追い切りに乗った段階で、前回よりも良くなっていると感じました。器用さに欠けるところがあるので早めに動きたかったのですが、馬群で動けず、イメージとは違った競馬でした。でも予想していたよりも、いい脚を使ってくれました。次は今回以上に良くなってくれると思います。（明日はジャパンＣ）いい結果を出せるように頑張りたいです。僕自身も、馬も、上を目指していきたいと思います」

吉岡辰弥調教師（ジャスティンビスタ＝１着）「前走とは全然レース内容も違いましたし、ジョッキーもスタートしてからのリズム大事に乗ってくれて、どこからでも競馬ができる馬と言ってくれました。タイトになっても大丈夫でしたし、折り合いも大丈夫でした。悪いところはないですね。今日も最後の脚はすごく良かったです。調教からはまだ未完成で、緩いところがあるとジョッキーからも指摘されていますし、伸びしろは大きいです。このレースからいいところに行く馬が多いので、将来が楽しみです」