◇明治安田J2リーグ最終第38節 千葉5―0今治（2025年11月29日 フクダ電子アリーナ）

ジェフユナイテッド千葉は昇格プレーオフ圏3位で迎えたホームの今治戦をDF鈴木大輔主将（35）らの得点で快勝。勝ち点69でシーズンフィニッシュしたが、J1自動昇格となる2位以内は確保できず、3位に終わった。

最終節で上位4チームに自動昇格の可能性があった大混戦のJ2で最後に意地をみせた。まずは前半11分、FWジュニオが自ら獲得したPKを右足で冷静に決めて先制。さらに同31分のFKだ。キッカーのDF田口が右足でゴール前に送り込むと、ペナルティーエリア中央で鈴木が頭で合わせた。

前半終了時点では全会場の中でトップに立ち、逆転での優勝、自動昇格が見えていた。2―0で迎えた後半開始直後にはMF杉山の右クロスが相手DF大森のクリアミスを誘い、オウンゴール。黄色に染まったスタジアムは得点の度に大歓声に包まれた。

試合終了後、長崎の試合の結果を最後まで見守ったが、自動昇格の吉報は届かなかった。最終節までトップの長崎が徳島に後半に追いついて1―1で勝ち点70で終了。2位だった水戸は大分に後半に2得点して2―0で勝利し、勝ち点70とし、逆転優勝でJ1初昇格を決めた。勝ち点1だけ届かなかった。

日本リーグの名門・古河電工を前身とする千葉は、Jリーグが開幕した1993年からトップリーグに在籍。名称を市原から千葉に変更した05年には、イビチャ・オシム監督の指揮で初タイトルとなるナビスコ杯で優勝し、翌06年も連覇を果たした。しかしその後は低迷し、08年リーグ戦は最終節で逆転残留を果たしたものの、翌09年に初めてJ2に降格。以降はJ1昇格プレーオフに5度進出したものの、J1復帰を果たせていない。6度目の正直で17年ぶりのJ1昇格を目指す。

▼鈴木主将 複雑な心境です。ただ、最終節に自分たちの戦いができたことを誇りに思います。（得点は）狙い通りだったと思います。いいボールが来たので、あそこですごくチームとして勢いに乗れたことが良かった。