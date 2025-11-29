◇明治安田J2リーグ最終節 水戸2―0大分（2025年11月29日 ケーズデンキスタジアム水戸 ）

J2最終節は各地で行われ、2位の水戸が大分を2−0で下し、クラブ史上初となる来季のJ1昇格を決めた。試合終了後、首位・長崎が引き分け、勝ち点70で並んだが得失点差で上回り、逆転で初優勝が決まった。後半2分、FW多田圭佑（23）が頭で押し込み先制。同30分にはMF山本隼大（22）の鮮やかなミドルで追加点を奪った。00年のJ2参入から26シーズン目でのJ1初昇格は、昨季の岡山の16年を上回る最も遅い記録となった。徳島と敵地で1−1で引き分けた長崎は8年ぶりのJ１復帰。千葉は今治に5−0の大勝したが3位のままとなり、昇格プレーオフ（PO）に回ることとなった。

スタジアムが歓喜で包まれた。水戸の選手らはピッチで涙を流して、喜びを爆発させた。森直樹監督は胴上げされ、3度宙を舞った。その後、長崎の結果が場内アナウンスされ初優勝が決まると、再びスタジアムが沸いた。

後半2分、ペナルティエリア内でボールを拾ったMF斎藤が右サイドを突破し、マイナス気味のクロスを供給。ファーサイドに詰めたFW多田が頭で押し込み、先制点を奪った。

同30分にはMF山本がペナルティエリア外から右足を振り抜き、大きな追加点を挙げた。

入れ替わりの激しいJ2で、00年の参入から26年間戦い続けてきた。J1に昇格することはできずとも、J3への降格も一度もない。歴代最多の通算1103試合目。「J2の番人」ともやゆされてきた弱小クラブが、ついに悲願をかなえた。

当事者たちでさえも予想できない大番狂わせだった。2桁順位が定位置で、過去最高は長谷部茂利監督（川崎F）が率いた19年などの7位。昨季まで2年連続で残留争いをしていた。開幕前、クラブが掲げた目標も「6位以内でプレーオフ進出」だった。

風向きを変えたのは、昨季降格危機にあったチームを立て直した森直樹監督だ。現役時代を含めて水戸在籍は20年以上。昨年5月に就任すると、育成型クラブとして「成長」に目を向けがちだったチームに「勝負」にこだわる姿勢を説いた。スローガンは「やりきる・走りきる・勝ちきる」。対人メニューを増やし、練習の強度を高めた。11年から計5人の監督を支えてきたコーチ経験も生かし、負け癖が染みついていたチームを戦う集団に変ぼうさせた。

35人の所属選手に元日本代表や外国籍選手はいない。J1実績のある選手もごくわずか。それでも堅守速攻を徹底し、水戸納豆のように粘り強く戦うスタイルが、ハードワークをいとわない選手たちにはまった。前節までの失点数34はリーグ2番目に少ない。シュート総数458本はリーグ13位の数字でも、シュート決定率11・6％は同3位。少ないチャンスをものにし、勝負強く接戦を制した。5〜6月にクラブ最長の8連勝を記録し、初めて首位に浮上。前半戦を終え、目標は「J1昇格」に上方修正された。

8〜9月にかけては5戦未勝利と足踏みが続いた。残暑が続いた9月25日。選手、フロントスタッフ、アカデミースタッフらクラブに関わる総勢100人近くが一室に集結。決起集会を開き、それぞれの立場から思いをぶつけ合った。一体感に包まれたチームは再び上昇気流に乗った。前々節、前節は大宮、長崎に敗れて今季初連敗。勝てば昇格が決まる状況で2試合続けての足踏みだったが、最終節まで駆け抜けた。

資金難からクラブ存続の危機に立たされた時期もある。選手の総年俸2億5000万円は大迫勇也（神戸）らJ1トップ級の一人分にも満たない。助っ人ゼロでの昇格は史上初。雑草軍団が日本サッカー史に刻んだジャイアントキリングは、奇跡と呼ぶにふさわしいものだった。

▽水戸ホーリーホック 94年にFC水戸として創設され、茨城県社会人リーグ4部に参戦。97年に廃部が決まったプリマハム土浦FCと合併して現クラブ名になった。ホーリーホックは英語で「葵」の意味で、徳川御三家の水戸藩の家紋である葵が由来。エンブレムは葵と2代目水戸藩主・徳川光圀の通称名「子龍」がモチーフにされた。ホームタウンは水戸市を筆頭にひたちなか市、笠間市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、日立市、常陸太田市、北茨城市、常陸大宮市、高萩市、大子町の15市町村。18年に城里町の廃校を活用し、クラブハウス「アツマーレ」が完成した。本拠地はケーズデンキスタジアム水戸（収容人数1万2000人）。クラブカラーは青。

▽在籍した主な選手 本間幸司（99〜24年）、田中マルクス闘莉王（03年）、吉原宏太（09〜12年）、塩谷司（11〜12年）、鈴木隆行（11〜14年）、市川大祐（12年）、船谷圭祐（13〜18年）、林陵平（17年）、前田大然（17年）、伊藤涼太郎（17〜18年）、前寛之（18〜19年）、浅野雄也（19年）、小川航基（19年）、藤尾翔太（21年）

▽オール日本人 水戸は24年から外国籍選手が不在。日本人選手のみのチームがJ1昇格するのは史上初。

▽最遅昇格 00年のJ2参入から26シーズン目でのJ1初昇格。昇格までの年数では昨季の岡山の16年を上回る最も遅い初昇格となった。最短昇格は14年松本の3年。J1所属は岡山に続いて通算34クラブ目となる。

▽例外適用 本拠地ケーズデンキスタジアム水戸はJ1基準の収容1万5000人を満たしていないが、新スタジアム構想があることから例外適用でJ1ライセンスが交付された。28年11月末までに具体的なスタジアム整備計画をJリーグ側に提出し、30年11月末までに工事を完了することが条件。34―35年の開幕前日まで延長が認められる場合もある。