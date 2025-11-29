◇女子ゴルフツアー ツアー選手権リコー杯第3日（2025年11月29日 宮崎県 宮崎CC＝6543ヤード、パー72）

1打差の2位から出たツアー通算21勝の鈴木愛（31＝セールスフォース）と3バーディー、2ボギーの71で回り、金沢志奈（30＝クレスコ）と並び通算6アンダーで首位に立った。

「ティーショットがフェアウエーをヒットできなかった。フェアウエーに行っても奥にこぼれるのを嫌がって振り切れなくなっている。セカンドも薄くなって右に乗ることが多かったので修正したい」。トップに立ったのに口を突いて出るのは反省の弁ばかり。我慢の18ホールだった。

前半で1つスコアを落として折り返したが、11番パー5で残り98ヤードからの第3打を50度のウエッジで2メートルにつけて挽回。15番では残り147ヤードから8Iにつけて3つ目のバーディーを奪った。

18番はアプローチを寄せ切れずピンチを招いたものの、3メートルのパーパットをねじ込んで拳を握った。

2年ぶり2度目の大会制覇を果たした16年日本女子プロ以来9年ぶりのメジャー3勝目に王手を掛けた。

「メジャーだけど、気持ちは入りすぎていない。いつもの1試合という感じで戦っている。ここ数カ月（調子が）悪かったので、いい結果を残して終わりたい」と力を込めた。