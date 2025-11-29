陸上女子８００メートルで日本記録（１分５９秒５２）を持つ東大阪大敬愛高の久保凛（３年）が２９日、横浜市の日体大健志台陸上競技場で行われた日体大長距離競技会兼ＮＩＴＴＡＩＤＡＩ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ Ｇａｍｅｓ（ＮＣＧ）の３０００メートルに出場し、９分７秒８０で全体トップを取った。同レースには、中学校時代から久保と競り合っていたドルーリー朱瑛里（岡山・津山高３年）も出場。中盤まで先頭集団でレースを進めていたが、後半に苦戦し、９分３１秒５６で２６位だった。

久保は昨年１１月の同競技会ＮＣＧ３０００メートルで日本高校歴代８位（当時、現９位）の８分５９秒７４をマーク。約１年ぶりの３０００メートルで自己ベスト記録の更新を狙ったが、最初の４００メートルが１分１３秒とスローペースに。１５００メートル通過は４分３９秒。久保は残り１周で先頭に立ち、ラスト４００メートルを１分４秒でカバーし、そのまま、トップでゴールした。

「きょうは記録より一着を取ることを目標に走りました。記録はあとからついてくる、と思っていました。残り１周まで楽で、ラストスパートで切り替えることができました」と納得の表情で話した。

久保は１６７センチの長身を生かしたスケールの大きな走りが持ち味で８００メートルが専門種目。一昨年、１年ながら全国高校総体で優勝。昨年６月の日本選手権では高校２年ながら初優勝を果たした。さらに同年７月１５日の奈良県長距離強化記録会の女子８００メートルで１分５９秒９３の日本新記録をマーク。杉森美保が０５年にマークした２分０秒４５の日本記録を１９年ぶりに更新し、日本女子初の１分台で走破した。今季も成長を続け、７月の日本選手権で１分５９秒５２の日本新記録で連覇を果たし、９月の東京世界陸上にも出場。予選落ちに終わったが、１７歳にして堂々と「世界デビュー」を果たした。「世陸で走れたことは大きな経験になりました」とトラックシーズンを振り返った。

久保は中学時代からトラックのオフシーズンには積極的に駅伝に参加しており、和歌山・潮岬中時代には和歌山県代表として２度、全国都道府県対抗女子駅伝に出場し、３年時の２０２３年大会では３区（３キロ）で９分２秒の区間新記録をマークしたドルーリー朱瑛里（当時、岡山・津山鶴山中３年）に次いで９分２１秒で区間２位と好走した。

今季も駅伝に積極的に参戦。大阪府高校駅伝では２区（４・０９７５キロ）で１３分１１秒で区間２位。チームも薫英女学院に敗れて２位だったが、近畿高校駅伝では２区で１３分２２秒で区間賞と力走し、チームも優勝。各府県大会の優勝校を除いたチームでトップとなり、近畿枠で全国高校女子駅伝（１２月２１日、京都市）の出場権を獲得した。

昨年の全国高校駅伝では２区で区間賞の力走で２１位から５位まで順位を上げて１６人をごぼう抜きしてチームの６位入賞に貢献した。「最後、東大阪大敬愛高に恩返しがしたい。去年の順位を超えて入賞が目標です」と前向きに話した。

サッカー日本代表のＭＦ久保建英（２４）＝スペイン・レアル・ソシエダ＝のいとことして知られるが、久保凛自身が陸上競技のトップランナーとしての地位を確立している。