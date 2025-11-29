【ベストアーティスト】超ときめき宣伝部、新衣装お披露目「ワールドツアーをできるようになりたい」
アイドルグループ・超ときめき▼宣伝部（▼＝ハートマーク）が、きょう29日放送の日本テレビ系音楽の祭典『ベストアーティスト2025』に出演。それに先立って、意気込みのコメントが寄せられた。
【全身ショット】美脚スラリ！カラフルな“ド派手”衣装の超ときめき▼宣伝部
超ときめき▼宣伝部は、新衣装を初お披露目。吉川ひよりは、披露する楽曲「超最強」に触れ、「放送で一緒に、ちゃんと目を見ながら、画面を見ながら一緒に体を動かしてほしいなって思います！」と呼びかけた。
また、今後の目標について、小泉遥香は「海外で応援してくださっているファンの皆さんに直接会いに行ったり、ワールドツアーをできるようになりたいと話をしています。日本では、いつか花火をライブの中であげてみたいね、それぐらいの大きな規模でライブができるように頑張ろうねとメンバーと話をしています」と語った。
同番組は2001年に放送を開始し、今回で25回目となる。今年の番組テーマは「音楽の旅〜Music journey〜」。総勢41組のアーティストが登場する。総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務め、今年も生放送で送る。第1部（後3：55〜後4：55）、第2部（後7：00〜後10：54）の構成となる。
【コメント全文】
ーー楽曲「超最強」に込められたメッセージをお教えください。
坂井仁香：この楽曲は令和の推し活ソングになっていて、「かわいいって言って！」とか、スマホのカメラロールとかスマホの裏側（のトレカ）は私たちにしてねという、アイドル側からファンの方に対しての「こうしていてほしい！」という思いがたくさん詰められた曲になっています！
ーー今回の衣装のコンセプトをお教えください。
辻野かなみ：初お披露目の衣装です！それぞれのメンバーカラーの衣装で、とてもキラキラで、スパンコールとシルバーのビジューもいっぱいついているので、すごくきらびやかな、とても目立つ衣装になっています！今回の『ベストアーティスト』で初めてお披露目です！
ーー視聴者に一緒にしてもらいたいダンスのポイントはどんな点ですか。
吉川ひより：一番皆さんに知っていただいている「スマホのカメラロールなんて」のところのダンスは、簡単ですし、皆さんにたくさん踊ってもらっている部分だと思うので、放送で一緒に、ちゃんと目を見ながら、画面を見ながら一緒に体を動かしてほしいなって思います！
ーースマホのカメラロール、アクキー、スマホの裏側、透明のケースなど、令和の推し活に欠かせないアイテムが入っているこの楽曲にちなみ、皆さまの「欠かせないアイテム」は何ですか。
菅田愛貴：カメラです！最近みんな1人1台カメラを持っていて、何か撮影があるたびにみんなカメラを持ってきて、撮り合いっこをしています！
ーー年末の『超ときめき▼宣伝部のどきどきクリスマスパーティー 2025』や、来年2月のフルオーケストラでの初ワンマンライブなど、さまざまな活動が控えている中で、これからグループとして表現していきたいことをお教えください。
小泉遥香：たくさん楽曲が海外でも聴かれていたりもするので、海外で応援してくださっているファンの皆さんに直接会いに行ったり、ワールドツアーをできるようになりたいと話をしています。日本では、いつか花火をライブの中であげてみたいね、それぐらいの大きな規模でライブができるように頑張ろうねとメンバーと話をしています。
ーー今年の印象に残った出来事を教えください。
杏ジュリア：いろんな番組に出させていただくきっかけとなった「超最強」がバズったことです。去年、「最上級にかわいいの！」という楽曲をたくさんの方に聴いていただいたんですけど、今年もまさかこんなふうに「超最強」がたくさん広がって、いろんなご縁につながったことに本当に感謝です。
ーー最後に、改めて視聴者の方へのメッセージをお願いします。
辻野かなみ：超ときめき▼宣伝部は今年で10周年を迎えました。これからさらにたくさんの方々にたくさんのときめきをお届けできるように頑張っていくので、今日もみんなで「超最強」を一緒に楽しんでいただけたらうれしいです！これからも私たち頑張りますので、少しでもテレビに出ていたら気にかけていただけたらうれしいなと思います！
【全身ショット】美脚スラリ！カラフルな“ド派手”衣装の超ときめき▼宣伝部
超ときめき▼宣伝部は、新衣装を初お披露目。吉川ひよりは、披露する楽曲「超最強」に触れ、「放送で一緒に、ちゃんと目を見ながら、画面を見ながら一緒に体を動かしてほしいなって思います！」と呼びかけた。
同番組は2001年に放送を開始し、今回で25回目となる。今年の番組テーマは「音楽の旅〜Music journey〜」。総勢41組のアーティストが登場する。総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務め、今年も生放送で送る。第1部（後3：55〜後4：55）、第2部（後7：00〜後10：54）の構成となる。
【コメント全文】
ーー楽曲「超最強」に込められたメッセージをお教えください。
坂井仁香：この楽曲は令和の推し活ソングになっていて、「かわいいって言って！」とか、スマホのカメラロールとかスマホの裏側（のトレカ）は私たちにしてねという、アイドル側からファンの方に対しての「こうしていてほしい！」という思いがたくさん詰められた曲になっています！
ーー今回の衣装のコンセプトをお教えください。
辻野かなみ：初お披露目の衣装です！それぞれのメンバーカラーの衣装で、とてもキラキラで、スパンコールとシルバーのビジューもいっぱいついているので、すごくきらびやかな、とても目立つ衣装になっています！今回の『ベストアーティスト』で初めてお披露目です！
ーー視聴者に一緒にしてもらいたいダンスのポイントはどんな点ですか。
吉川ひより：一番皆さんに知っていただいている「スマホのカメラロールなんて」のところのダンスは、簡単ですし、皆さんにたくさん踊ってもらっている部分だと思うので、放送で一緒に、ちゃんと目を見ながら、画面を見ながら一緒に体を動かしてほしいなって思います！
ーースマホのカメラロール、アクキー、スマホの裏側、透明のケースなど、令和の推し活に欠かせないアイテムが入っているこの楽曲にちなみ、皆さまの「欠かせないアイテム」は何ですか。
菅田愛貴：カメラです！最近みんな1人1台カメラを持っていて、何か撮影があるたびにみんなカメラを持ってきて、撮り合いっこをしています！
ーー年末の『超ときめき▼宣伝部のどきどきクリスマスパーティー 2025』や、来年2月のフルオーケストラでの初ワンマンライブなど、さまざまな活動が控えている中で、これからグループとして表現していきたいことをお教えください。
小泉遥香：たくさん楽曲が海外でも聴かれていたりもするので、海外で応援してくださっているファンの皆さんに直接会いに行ったり、ワールドツアーをできるようになりたいと話をしています。日本では、いつか花火をライブの中であげてみたいね、それぐらいの大きな規模でライブができるように頑張ろうねとメンバーと話をしています。
ーー今年の印象に残った出来事を教えください。
杏ジュリア：いろんな番組に出させていただくきっかけとなった「超最強」がバズったことです。去年、「最上級にかわいいの！」という楽曲をたくさんの方に聴いていただいたんですけど、今年もまさかこんなふうに「超最強」がたくさん広がって、いろんなご縁につながったことに本当に感謝です。
ーー最後に、改めて視聴者の方へのメッセージをお願いします。
辻野かなみ：超ときめき▼宣伝部は今年で10周年を迎えました。これからさらにたくさんの方々にたくさんのときめきをお届けできるように頑張っていくので、今日もみんなで「超最強」を一緒に楽しんでいただけたらうれしいです！これからも私たち頑張りますので、少しでもテレビに出ていたら気にかけていただけたらうれしいなと思います！