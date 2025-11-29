トヨタ最新「アルファード」がめっちゃ光る「斬新イルミネーション」登場！ 純正ライト“連動”でピカッと「選べる14色」が嬉しい！ アルパインスタイル「新型アンビエントライト」がすごい！

「アルファード」の車内が“メチャクチャ光る”「斬新イルミネーション」！

カスタマイズカーの企画・開発・販売を手掛けるアルパインニューズは、トヨタ「アルファード（40系）」向けの「アンビエントライト」をアルパインスタイル店舗にて2025年12月1日より発売します。

新たなアンビエントライトは、現行アルファード・ヴェルファイアの車内空間を、さらに上質なものへと演出。先代の30系の開発・販売で培ったノウハウを凝縮し、アルファードのオーナーが心から「欲しい」と感じる商品を追求しました。

「アルファード」の車内がめちゃ光る！

【画像】超カッコいい！ これが「光るアルファード」です！（30枚以上）

このアンビエントライトの大きな特徴は、純正イルミネーションとの高い連動性です。

エンジンスイッチのオン・オフに合わせて、イルミネーションがグラデーション状に徐々に点灯・消灯するオープニング・エンディング演出を搭載。さらに、アルファードの純正ルーフアンビエントと「色」および「照度」が連動するため、純正と見間違うほど一体感のあるライティング空間を作り出します。

純正が設定する14色のカラーに同期するため、その時々の気分やシチュエーションに応じた細かなカラー設定が可能。オーナーの所有欲を満たします。

光の演出はインパネやドアラインといった主要部分に加え、インパネフロントラインやフロントドアデコラインに加え、ドームランプ周囲、シフトレバー周囲、フロント／スライドドアノブ間接照明、ドリンクホルダー間接照明、スピーカーデコラインなど、多岐にわたるポイントをカバー。

特にリアシートの快適性にこだわるアルファードの特性を考慮し、スライドドアパネル、Cピラーデコライン、さらには運転席と助手席背面のハンドル部にも設定。足元を照らす間接照明も用意されており、後席のゲストを光の演出でもてなします。

※ ※ ※

アルファード専用のアンビエントライトの価格（消費税込）は12万780円です。

40アルファード（2023年6月〜25年12月）の「エグゼクティブラウンジ」「Z」グレードに適合しており、兄弟車の「ヴェルファイア」（エグゼクティブラウンジ／Zプレミア）は近日適合予定となっています。