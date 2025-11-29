ロロ・ピアーナの2025-26スキーコレクションで極上ラグジュアリー体験

ロロ・ピアーナが2025-26年秋冬シーズンに発表するスキーのカプセルコレクションは、革新的なファブリックと伝統的な職人技を融合させたラグジュアリーなワードローブ。タイムレスなエレガンスと最先端の機能性を兼ね備え、ゲレンデでの自由な動きとスタイルを両立。ジャケットやロンパース、スキーアクセサリーまで、冬のアウトドアを洗練された装いで楽しむためのアイテムが揃います♡

革新素材で快適なスキー体験を

アイコニックなディフェンダー・ジャケットやトラベラー・ジャケットは、クリマシステム®のテクノロジーとグラフェン膜を使用し、軽量かつ耐候性抜群。

革新的なテクノ・ビストレッチ・3Lストーム素材は、コーヒー廃棄物由来の糸で作られ、カフェインが血行を促進して体温調節をサポートします。

快適さと機能性を両立しながら、洗練されたデザインでゲレンデでも目を引く仕上がりです。

ラグジュアリーと自然美を融合

本コレクションは、ダークブルーネイビーを基調に、ラスティックレッドやメープルをアクセントカラーとして採用。

メンズアイテムは、リーフィーベールやボリアルグリーンにヴィリジアングリーンを添え、ノルウェーのオーロラの美しい光景を思わせる色彩です。

ピュアカシミヤのタートルネックやハーフネックは、軽やかで暖かく、アウトドアでもエレガントな着こなしを可能にします。

アクセサリーも充実した冬の装い

スキーグローブ、ビーニー、スキー板、マスク、ポールまで、ロロ・ピアーナのスキーコレクションは小物も充実。

アンドレアス・ハイキングブーツはスエード素材にシアリングライニングを施し、高性能ラバーコンパウンドソールで安定感と履き心地を両立しています。

ゲレンデでの活動もラグジュアリーに彩るフルセットが揃うのが魅力です。

冬のゲレンデをラグジュアリーに楽しむロロ・ピアーナ



2025-26年秋冬のロロ・ピアーナスキーコレクションは、革新的素材と職人技で、ラグジュアリーかつ機能的な冬の装いを提供します。

ジャケットやロンパース、タートルネックに至るまで、ゲレンデでも洗練されたスタイルを演出。

アクセサリーやスキー用アイテムも充実し、アウトドアライフをスタイリッシュに楽しめます。11月27日より、セレクト店舗およびオンラインで発売開始です♡