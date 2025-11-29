「アイドルマスター シンデレラガールズ」より「橘ありす [シーサイド・メモリー]+」がフィギュア化決定
【橘ありす [シーサイド・メモリー]+】 2026年 発売予定
ピーエムオフィスエーは、「アイドルマスター シンデレラガールズ」より「橘ありす [シーサイド・メモリー]+」のフィギュア化を発表した。発売は2026年に予定している。
本商品は「アイドルマスター シンデレラガールズ」に登場するアイドル「橘ありす」を1/7スケールフィギュア化。「シーサイド・メモリー」の衣装で立体化され、ツインテールスタイルや特徴的な衣装でフィギュア化される。
「アイドルマスター シンデレラガールズ 」より橘ありすの新作スケールフィギュア化が決定♪✨- PLUMPMOA (@pmoa_plum) November 29, 2025
THE IDOLM@STER TM ＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc.