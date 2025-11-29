【橘ありす [シーサイド・メモリー]+】 2026年 発売予定

ピーエムオフィスエーは、「アイドルマスター シンデレラガールズ」より「橘ありす [シーサイド・メモリー]+」のフィギュア化を発表した。発売は2026年に予定している。

本商品は「アイドルマスター シンデレラガールズ」に登場するアイドル「橘ありす」を1/7スケールフィギュア化。「シーサイド・メモリー」の衣装で立体化され、ツインテールスタイルや特徴的な衣装でフィギュア化される。

THE IDOLM@STER TM ＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc.