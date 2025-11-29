楽天ベストコスメ殿堂入り♡ラッシュアディクトで褒められまつ毛

楽天ベストコスメ2025で殿堂入りを果たした「ラッシュアディクト アイラッシュ コンディショニング セラム アドバンス」は、累計販売本数523万本※突破の実力派まつ毛美容液。夜のスキンケア前にひと塗りするだけで、目元に自信を与える存在感のある“褒められまつ毛”へ。サロン品質のケアを自宅で手軽に叶える、注目のアイテムです♡

累計523万本突破の実力派まつ毛美容液

2017年の発売以来、多くの女性に支持されるラッシュアディクト。2024年5月にバージョンアップし、ペポカボチャ種子エキス※2やダイズ油※3を配合。

まつ毛の土台を整え、うるおいを与えながら健やかに保ちます。まつエクやまつ毛パーマとの併用も可能で、夜のスキンケア前に1日1回塗るだけの簡単ケアで理想の目元を叶えます。

※2 ペポカボチャ種子エキス（肌コンディショニング剤）

※3 ダイズ油（保湿）

正しい使い方で目元に自信を

使用方法は極細筆でまつ毛の根元にアイラインを引くようにひと塗りするだけ。量が多すぎると肌トラブルの原因になるため、少量でOK。

肌が敏感な方や体調不良時は使用を控え、必要に応じて2～3日に1回のペースで調整します。濡れたコットンや綿棒で余分な液を拭き取れば、清潔に安全なケアが可能です。

受賞歴と信頼のある人気ブランド

ラッシュアディクトは楽天ベストコスメ2025で殿堂入り、発売以来18冠※の受賞歴を誇ります。

累計販売本数は523万本※1を突破し、自宅で手軽にサロン品質のまつ毛ケアが可能。

BJC株式会社のsoaddictedシリーズから販売され、公式ECサイトやアットコスメ、取扱いサロンで購入できます。価格は11,000円（税込）、容量は5mlです。

褒められまつ毛を叶えるラッシュアディクト



楽天ベストコスメ2025殿堂入りの「ラッシュアディクト アイラッシュ コンディショニング セラム アドバンス」は、累計523万本※突破の人気美容液。

夜の簡単ケアで、健康的で存在感のあるまつ毛を育みます。公式サイトやサロンで購入可能で、目元の印象をワンランクアップさせる注目アイテムです♡

