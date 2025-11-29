お笑いコンビ「チュートリアル」徳井義実（50）が、28日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演し、CMスポンサーにまつわるエピソードを語った。

「麒麟」川島明が、トーク番組での話の内容が原因で行きつけの美容院で店員が過剰に反応してしまった経験を披露。すると、徳井は「我々で言うと、CMをやっている時に…。昔、長期間、家電量販店のCMをやらせてもうてて」と前置きし、自身の経験談を語った。

「CMさせてもうてる家電量販店がある時はそこに行くけど、ない時の方が多いから。大手家電量販店って、だいたい3つ、4つしかないやん？敵がはっきりしとるやん？“あいつ来た”って思われてんちゃうかな？みたいな。“え？お前、うちで買い物すんの？”みたいな」。同業他社の店舗で、勝手にアウェー感を覚えるようになったという。

さらに徳井の疑心暗鬼は続く。「…とか思ってくると、家電量販店の人って、インカム付けてるやん？在庫の確認とかそういう時に。目に入った人が“なんとかかんとか”とか言ってると、（あいつには売るなと）言われてるちゃうかと。そういう行きづらさはありました」と打ち明けていた。