俳優の古川雄大が２９日、ＮＨＫ「土スタ」に出演。本番前の独特すぎる食事法を明かして、スタジオを驚かせた。

本番前は、バターなどは塗らずに焼いただけのトーストを食べているという古川。「栄養はかなり偏ってはいるんですけど。本番前とか撮影中とか、あまり味のある食べ物が食べられなくって。ずっと塩むすびとか食べてたんですけど、最近はちょっと洋風になって、焼いたパンを」と話した。

ＭＣのハリセンボン・近藤春菜が「いや、塩むすびは、まだ塩の味があるじゃないですか。焼いたパンにはバターとか塗りたくならないんですか？」と尋ねると、「いや、塗りたくなるんですけど、仕事前だと緊張感があるじゃないですか。そういうときに味のあるものはあまり食べられないので、焼いたパンを」と理由を明かして、スタジオを驚かせた。

証拠写真として、北尾政寅（山東京伝）役で現在、大河ドラマ「べらぼう」に出演中の古川が役衣装のまま、４枚の焼いただけのトーストを手にしている姿を紹介。さらに牛乳ではなく、お茶と一緒に食べていると指摘されると、「だから、ぐちゃぐちゃなんですよ。入ってこないんですよ。集中したいときとかって、味があるものよりは、味のないものの方がすっと入ってくる」と苦笑いしつつ話していた。