もう百均には戻れない…！1枚10円のニトリルグローブで水仕事を克服できます
これが無いと冬が越せない
って僕の指が言っています。妻の指も言っています。そのくらい家族の指を守ってくれているのがマツヨシのニトリルグローブ。
乾燥も厳しくなって手荒れに悩まされる季節になり、いくら保湿しても水仕事でリセット。なんなら油分マイナスになってどんどん手がボロボロに崩れていきます…。
でも、我が家は数年前からニトリルグローブを定期購入することで、手荒れグッバイできました。
100枚入ってブラックフライデー価格1,034円。いつもは1200円前後で推移しているので、結構お買い得になっていますねー。
ちなみに2つ以上購入で5％引きです。買い溜めするっきゃない！
百均のビニール手袋はもう使えない。ピタッとフィットする装着感
これからオペを…みたいなカットになってしまいましたが、ほんと、手のカタチにそのままフィットするくらい、良く伸びてピチッと密着。極薄なので、素手と同じくらい作業性が良いんですよねー。
毎日の洗い物はもちろん。食品衛生法適合なので、ハンバーグこねる時もニトリルの出番。
僕は水回りの掃除に洗車にと、とにかく水を使う時はニトリル装着を義務付けています。
おかげで僕らの手は冬でも元気。1枚10円で指カサカサ状態からグッバイできるなら、安いもんですよ！
ちなみに、S・M・Lの3サイズありますが、手のサイズは標準的な男性ですとMサイズ、女性ですとSサイズがちょうど良いサイズ感ですね。とりあえず、騙されたと思って一度使ってみてください。
この操作性の良さ、装着感の良さを味わうと、もう百均のビニール手袋には戻れませんから。
