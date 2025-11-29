スポニチ

　タレントの中川翔子が29日、自身のSNSを更新し、自身がデザインしたモニュメントが鹿児島県南さつま市の広場に設置されたことを報告した。

　X（旧ツイッター）で「拡散希望」として「ニュースだよ！わたしがデザインした5メートルのタカエビのピンクキラキラハート型巨大モニュメントが、鹿児島県南さつま市の野間池みなと広場に設置されました！」と2匹のエビがハート型になったモニュメントの画像とともに投稿。

　インスタグラムでは「なんて名誉で光栄なことなのでしょう！キラキラピンク色にこだわり一年以上前から仕込んでました　名産のタカエビを、ハート型になるようデザインしました　遠くからみても巨大なハートエビが目立つようにひげもハート　黒猫が見上げているよ　幸福の象徴！ここにいくと、みんな未来永劫に永遠の愛と幸せと激運につつまれるように願いをこめました」とモニュメントに込めた思いを説明した。

　「2匹の双子のエビ　ぜひぜひ行ってみてね！！」と呼び掛け、「わたしも早く現地に行きたいです　ずーっと残るよ巨大モニュメント　ハートえびの前でハートポーズでぜひ写真撮ってね！」とメッセージを送っている。

　南さつま市の公式サイトによると、あす30日にモニュメントのお披露目イベントが行われ、中川はビデオメッセージも披露される。