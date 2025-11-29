「100km歩いて宝箱を届ける」という過酷ミッションの最中、足を痛めている115kgのメンバーが遅れている状況をめぐり、言い争いが起こる場面があった。

「人生どん底」の男5人が10日間の共同生活と極限ミッションを通して“弱さ”と本気で向き合い、“真の男”へと生まれ変わるコーチングリアリティショー『男磨きハウス #5』（ABEMA）が、11月27日に放送された。主導するのは、登録者数40万人を超える人気YouTuberのメンズコーチ・ジョージだ。

合宿9日目、合宿地の群馬県から千葉県銚子市に移動した5人に対し、最終ミッションが伝えられた。その内容は、ジョージの故郷である銚子から東京駅まで、100kmを歩いて“宝箱”を運ぶという過酷なもの。1人でもたどり着けば合格となる。

ミッション開始から2時間、約10キロ歩いたところで、メンバーのペースに開きが出始めた。さらに1時間後、38歳“子供部屋おじさん”のヨシタカと23歳大学生の田村シュンス、25歳無職のチキンスティック田中の先頭集団と、連日のトレーニングで足を痛めている115kg24歳建設業のDAI、それに合わせる東大卒27歳ITコンサルタントのアンカメとの差は1km以上に広がってしまう。

23時前、順調なペースで40km付近まで来た先頭集団は、成田空港温泉で一時休憩をとることに。しかし、ヨシタカは「自分はひたすら歩いてたい」と休憩に納得できない様子で、「シュンスくんの自分都合じゃん」「自分も1人で行こうとしてお互いさまじゃん」と亀裂が生まれ始める。

そこから1時間半後、7km遅れていた後続が温泉に着く頃には、先頭集団の姿はなかった。DAIとアンカメは「マジで先行ったんすか？歩くの遅い俺が悪いんですけど」「ここで合流できると思ってた」と不満を漏らす。すると、引き返してきた3人が現れ、労いの言葉をかけるが、2人が言葉を返さず気まずい空気が流れる。

そんな中、DAIが「えらい早かったすね、歩くの」と口火を切ると、ヨシタカが「ゆっくり歩くとしんどいから。もちろん5人でゴールはしたいけど、俺は早く着いても東京駅で待つ。時間の都合もあるから、俺はそれでいきたい」と、ペース優先の考えを伝える。そうした回答に対し、DAIは「なんか冷たいっすね。俺は一緒に行きたかったっす」と、ここまでともに合宿を頑張ってきたメンバーとしての思いを明かした。

さらに、ヨシタカが「シュンスは『先に行きたい』って言ってるから」と名前を出したことで、田村に火がついた。「は？ さっきまで悪口言ってたくせに、よくそんな綺麗事ばっか言えるよな。そういうの本当やめたほうがいいですよ。人を舐めてんすか？」と激しく噛み付く。

アンカメも口を開き、「ヨシタカさん、夢や目標やゴールの前に“人として”ってあるじゃないですか。今の言動、ヒーローですか？ヒーローがやることですか？もしそうじゃないと思うなら、やめたほうがいいんじゃないですか」と、ヨシタカの言動を指摘した。

メンバーからの批判を受け、ヨシタカは「全体の意思を確認せず先に行ってしまったのは、本当に申し訳ありませんでした。ここからどうするか改めて話し合いたい」と謝罪。1時間の仮眠を取って5人でゴールすることを決め、「必ず5人で行くって約束するから、今後の行動で見てほしい」とDAIに伝えた。（ABEMA『男磨きハウス』より）