巨人の丸佳浩外野手（36）が29日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。しみじみとした表情で感謝を口にした。

この日のテーマは「ありがたい！」。

23日に東京ドームで開催された感謝イベント「ファンフェスタ2025」の合間に辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃インタビューを受けた丸。

テーマを聞くと「毎回ではないんですけど、コンビニでおにぎり2個買ったらお茶タダっていうのあるでしょ」と時々遭遇するコンビニの期間限定サービスを挙げた。

そして、「あれ、すっごいありがたくないですか！」と喜色満面の36歳。

ドリンクはいつも大好きなコーヒーを買うため、さらに「500（ミリリットル）のペットボトルのお茶、自分で買うのはちょっとね」とし、「そこでおにぎりを2個買うことによってタダで麦茶が得られる」と満足げに語った。

特に会計時に“お好きなものを持って来てください”ではなく、レジ付近にあらかじめ無料配布用のペットボトルが並べられ“ここからどうぞ”状態だと「ありがたい！優しいなぁ〜！と思う」という丸。「こんな大人になりたいなって思う、僕も」としみじみと話していた。