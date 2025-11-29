人気芸人たちも、そのスタイルにあっさり陥落した。11月28日、「パーラーカチ盛りABEMA店」では、人気企画「新たなパチスターを発掘 パーラーカチ盛り バイト面接」を実施。様々な経歴を持つ6人の美女たちが、レギュラー陣にアピールしたが1人目のコスプレ美女のスタイルを見て、早くもメロメロになった。

【映像】美女コスプレイヤーの抜群スタイル

トップバッターとして登場したのは、パチンカスコスプレイヤーとして活動している年齢非公表のかれしちゃん。「Re:ゼロから始める異世界生活」の人気キャラクター・ラムのコスプレで現れたが、その完成度は抜群。「年間200万円溶かしてしまったことがある」「親からの仕送りも全部溶けた」など、なかなかハードなパチンカーライフを送っているが、男性出演者たちの目を釘付けにしたのは、そのスタイルだ。

ラムは、レムとの双子で、2人ともメイドとして働く一方、その高い能力によって活躍する人気キャラ。かれしちゃんは、スタイルの良さまで見事に再現したコスプレ姿を見せると、見取り図・盛山晋太郎はすぐさま「スタイルいいですよね」とコメント。さらに、さらば青春の光・森田哲矢も「もうお小遣いあげたい」とデレデレになっていた。

