ÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¡Ê45¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ÈÂÓ¤ò²È¤ËËº¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤ò»È¤¦¿Í¤Ï·ù¤À¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£óÊÎÛ¤ÎÀîÅçÌÀ¤Ï¡Ö»È¤¤¹þ¤ó¤À³×¡×¤ÈÅú¤¨¡ÖÃ¼¤Ã¤³¤È¤«¤á¤¯¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Ø¤â¤·¤â¤·¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡¢¡È¥Ñ¥ó¥Ã¡É¡Ê¼êÄ¢·¿¥±¡¼¥¹¤òÊÄ¤á¤ë¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Âç¸ç¤Ï¡Ö¥ï¥·¤Î¤¹¤Ã¤´¤¤¤«¤â¡£¤³¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¿¤é¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦ÃÖ¤¤¤Æ¤ë¤ä¤ó¤Ã¤Æ»×¤¦¤«¤â¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Âç¸ç¤Î¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î³×¤Î¼êÄ¢·¿¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÏÎÎ¼ý½ñ¤Ê¤É¤Ç¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀîÅç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤³¤ì¤³¤ì¡×¤È¡¢·ù¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Î¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¡£Âç¸ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¡Ê¥¹¥Þ¥Û¤ò¡Ë¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤È¤«¤Î´¶³Ð¤¬¤Ê¤¤¤ó¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ëÆÁ°æµÁ¼Â¤Ï¡Ö¸«»ö¤Ë¤½¤Î¡¢2¤ÄÀÞ¤ê¤Î¡Ä¡×¤È¥¤¥¸¤ê¡¢ÀîÅç¤Ï¡Ö¤³¤ì·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¤¿¤¿¤á¤ë¤ä¤Ä¡¢¥Þ¥¸¤Î¸å¤í¤á¤¿¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¡Ö¿´Íý¾å¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤«±£¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¤Õ¤¿¤·¤Á¤ã¤¦¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤À¤«¤éº£ÆüÃ¯¤«¤ª¤Ã¤¿¤é¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡ÈÂçËÜÌ¿¡É¤¬¤¤¿¡×¤ÈÂç¸ç¤ò¥¤¥¸¤Ã¤¿¡£
Âç¸ç¤Ï¡Ö¥ï¥·¤â1²ó·ÈÂÓ¤ò²È¤ËËº¤ì¤Æ»Å»ö¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤«¤Ê¤ó¤«¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¾è¤Ã¤Æ10Ê¬¤¯¤é¤¤Áö¤Ã¤¿¤È¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¡Ø±¿Å¾¼ê¤µ¤óU¥¿¡¼¥ó¡ª¡Ù¡Ê¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡Ë¡£¡×¤È·ÈÂÓ¤òËº¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Âç¸ç¤Ï¡Ö²È¤Ë¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢²Ç¤¬¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢ÇúÃÆ¡Ê·ÈÂÓ¡ËÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤Ê¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈºÊ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£